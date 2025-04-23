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В Украине выращивают кур, которые несут цветные яйца — какая цена

23 апреля 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Куры, которые несут цветные яйца в Украине — какая стоимость
Человек, который держит цветные яйца на фоне кур. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

На Пасху принято красить куриные яйца, но есть такая порода кур, которая сразу несет цветные. Узнайте, что это за уникальная порода домашних птиц, сколько эти яйца стоят в Украине и почему они становятся все более популярными в нашей стране.

Новини.LIVE рассказывает об этих яйцах.

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Куры, которые несут цветные яйца

В Украине появилась порода кур, которая несет цветные яйца, и она уже успела стать трендом в странах Европы. Оказывается, таких домашних птиц выращивают во французском городе Маранс, из-за чего эта порода и называется Маран.

В закупке эти яйца стоят больше, чем классические белые или коричневые, — за одну штуку придется заплатить 15 гривен.

Яйца
Яйца разного цвета в лотке. Фото: CBS News

Уникальность цветных яиц

Яйца разного цвета не только имеют необычный и эстетичный вид, но и считаются полностью натуральными. Дело в том, что в составе таких яиц нет никаких химических соединений или краски. Птицеводы отмечают, что выращивание таких кур может увеличить заработок украинских фермеров.

Увеличение популярности цветных яиц в Украине

Директор компании "Европтахи" Олег Холявко провел собственное исследование и рассказал, сколько украинцев готовы платить за яйца сегодня. Так, согласно опросу, более 75% участников эксперимента готовы отдавать на 20% больше за цветные яйца, а более 85% потребителей выбирают натуральные и экологические продукты.

В то же время, мужчина утверждает, что рынок яиц со скорлупой разного цвета активно растет в Европе и Америке. Однако, в последнее время он стремительно набирает обороты и среди жителей Украины.

Напомним, мы писали о том, как можно эффективно отучить кур клевать собственные яйца.

Ранее мы рассказывали о том, как хранить куриные яйца, чтобы они не портились.

Также мы сообщали о том, как заставить кур нести больше яиц с помощью янтарной кислоты.

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16:52 Конец света после смерти Папы — Коляда развенчал известный миф

16:49 У Садового назвали, куда перенесут захоронения с Холма Славы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:41 Барселона решила судьбу Флика

16:40 На берегоукрепление в Одесской Аркадии потратят 167 млн.

16:38 Apple убрала обманчивую надпись со страницы Apple Intelligence

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