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Як відучити курей їсти свої ж яйця — просто замісіть тісто

19 березня 2025 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Що зробити, що кури не їли свої яйця — як їх відучити, поради
Дві домашні курки біля двох яєць. Фото: Woopets
Христина Кучугурна - Редактор

Люди, в яких є домашні кури в господарстві, знають, що вони здатні поїдати власні яйця, але є один ефективний спосіб, який допоможе позбутися цієї проблеми. Дізнайтеся, як можна швидко та ефективно відучити птахів це робити.

Про це розповідає господиня Олена Миколаївна на своєму каналі в YouTube.

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Господарі, які тримають власних домашніх курей, певно, стикалися з такою проблемою, що вони починають їсти власні яйця. Якщо така сама проблема виникла і у вас, терміново виправляйте її, щоб не залишитися без яєць.

Блогерка Олена Миколаївна розповіла, що потрібно зробити, щоб птахи не вживали свої ж яйця. Цей спосіб допоможе вам не боятися, що кури склюють їх, і ви зможете зібрати багато яєць для власного вживання.

Куры
Три курки, які їдять яйце. Фото: Pinterest

Як можна відучити курей їсти власні яйця

Жінка рекомендує приготувати одну "обманку", якою можна обдурити і "нагодувати" домашніх птахів. Для цього знадобляться звичайні підручні інгредієнти, які є на кухні кожної господині. Вам потрібно замішати тісто з таких інгредієнтів, як:

  • Борошно — одна склянка
  • Сіль — одна склянка
  • Вода — 0,5 склянки

Змішайте ці інгредієнти і замісіть тісто, потім з нього зробіть маленькі кульки, які за формою нагадують курячі яйця, і залиште їх у теплому місці на чотири години обсохнути. Коли з них піде вся волога і вони стануть твердими, покладіть їх у курнику або там, де у вас несуться кури.

За словами господині, спочатку домашні птахи подумають, що це яйця, і почнуть їх клювати. Однак, не варто хвилюватися, адже наступного дня ваші кури перестануть їх їсти — як свої, так і ті, які ви зліпили з тіста. 

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно потрібно годувати домашніх курей. 

Раніше ми розповідали про те, чим ні в якому разі не можна годувати курей.

Також ми повідомляли про те, чому кури не несуть яйця і як можна виправити цю ситуацію.

птиці поради яйця ефективні способи курка

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