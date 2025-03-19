Що зробити, що кури не їли свої яйця — як їх відучити, поради

Дві домашні курки біля двох яєць. Фото: Woopets

Люди, в яких є домашні кури в господарстві, знають, що вони здатні поїдати власні яйця, але є один ефективний спосіб, який допоможе позбутися цієї проблеми. Дізнайтеся, як можна швидко та ефективно відучити птахів це робити.

Про це розповідає господиня Олена Миколаївна на своєму каналі в YouTube.

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Господарі, які тримають власних домашніх курей, певно, стикалися з такою проблемою, що вони починають їсти власні яйця. Якщо така сама проблема виникла і у вас, терміново виправляйте її, щоб не залишитися без яєць.

Блогерка Олена Миколаївна розповіла, що потрібно зробити, щоб птахи не вживали свої ж яйця. Цей спосіб допоможе вам не боятися, що кури склюють їх, і ви зможете зібрати багато яєць для власного вживання.

Три курки, які їдять яйце. Фото: Pinterest

Як можна відучити курей їсти власні яйця

Жінка рекомендує приготувати одну "обманку", якою можна обдурити і "нагодувати" домашніх птахів. Для цього знадобляться звичайні підручні інгредієнти, які є на кухні кожної господині. Вам потрібно замішати тісто з таких інгредієнтів, як:

Борошно — одна склянка

Сіль — одна склянка

Вода — 0,5 склянки

Змішайте ці інгредієнти і замісіть тісто, потім з нього зробіть маленькі кульки, які за формою нагадують курячі яйця, і залиште їх у теплому місці на чотири години обсохнути. Коли з них піде вся волога і вони стануть твердими, покладіть їх у курнику або там, де у вас несуться кури.

За словами господині, спочатку домашні птахи подумають, що це яйця, і почнуть їх клювати. Однак, не варто хвилюватися, адже наступного дня ваші кури перестануть їх їсти — як свої, так і ті, які ви зліпили з тіста.

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