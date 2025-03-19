Что сделать, что куры не ели свои яйца — как их отучить, советы

Две домашние курицы возле двух яиц на улице. Фото: Woopets

Люди, у которых есть домашние куры в хозяйстве, знают, что они способны поедать собственные яйца, но есть один эффективный способ, который поможет избавиться от этой проблемы. Узнайте, как можно быстро и эффективно отучить птиц это делать.

Об этом рассказывает хозяйка Елена Николаевна на своем канале в YouTube.

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Хозяева, которые держат собственных домашних куриц, вероятно, сталкивались с проблемой, что те начинают есть собственные яйца. Если такая же проблема возникла и у вас, срочно исправляйте ее, чтобы не остаться без яиц.

Блогер Елена Николаевна рассказала, что нужно сделать, чтобы птицы не употребляли свои же яйца. Этот способ поможет вам не бояться, что куры склюют их, и вы сможете собрать много яиц для собственного употребления.

Три курицы, которые едят яйцо. Фото: Pinterest

Как можно отучить кур есть собственные яйца

Женщина рекомендует приготовить одну "обманку", которой можно обмануть и "накормить" домашних птиц. Для этого понадобятся обычные подручные ингредиенты, которые есть на кухне каждой хозяйки. Вам нужно замешать тесто из таких ингредиентов, как:

Мука — один стакан

Соль — один стакан

Вода — 0,5 стакана

Смешайте эти ингредиенты и замесите тесто, затем из него сделайте маленькие шарики, которые по форме напоминают куриные яйца, и оставьте их в теплом месте на четыре часа обсохнуть. Когда из них уйдет вся влага и они станут твердыми, положите их в курятнике или там, где у вас несутся куры.

По словам хозяйки, сначала домашние птицы подумают, что это яйца, и начнут их клевать. Однако, не стоит волноваться, ведь на следующий день ваши куры перестанут их есть — как свои, так и те, которые вы слепили из теста.

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