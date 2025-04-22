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Що треба змішати з кормом, щоб змусити курей краще нестися

22 квітня 2025 01:12
Христина Кучугурна - Редактор
Як змусити курей нестися на 85% краще — що змішати з кормом, корисні поради
Велика кількість кур у курятнику. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Щоб змусити своїх курей стабільно нести багато яєць, необхідно додати до їхнього раціону харчування достатню кількість жирів. Експерти розповіли, яким саме продуктом потрібно годувати домашніх птахів, щоб вони активно неслися і завжди давали багато яєць.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Інколи буває так, що кури або несуть мало яєць, або зовсім їх не несуть, і через це виникає великий дефіцит. Однак, лише один продукт в раціоні птахів може врятувати ситуацію. Експерти розповіли, що потрібно змішати з кормом, щоб покращити несучість курей.

Курица
Курка, яка знесла яйця. Фото: Pinterest

Що додати до раціону курей для підвищення несучості

Фахівці стверджують, що ключову роль у формуванні великих і смачних яєць домашніх курей грають ліпіди. Тому в раціоні птахів повинна бути звичайна соняшникова олія. Але не в чистому вигляді, а у поєднанні з кормом, яким ви зазвичай годуєте курей.

Щоб олія краще засвоювалася в організмі курей, необхідно її ретельно змішувати із зерновим кормом, перемішуючи так, щоб консистенція не мала грудків. Але одному птаху експерти рекомендують давати від півтора до двох відсотків соняшникової олії від загальної маси добового корму. 

Дорослим куркам потрібно давати до двох-трьох з половиною грамів олії на добу.

Але фахівці застерігають, що не можна різко збільшувати дозу соняшникової олії у раціоні домашніх курей. Справа в тому, що додаючи різко більше олії, ви можете нашкодити птахам замість того, щоб покращити стан їхнього здоров’я.

Тому вводити соняшникову олію в раціон курей потрібно поступово, щоб не травмувати птахів і забезпечити стабільне покращення їхньої несучості. 

Нагадаємо, ми писали про те, як можна зробити так, щоб кури не клювали власні яйця. 

Раніше ми розповідали про те, як змусити курей краще нестися за допомогою бурштинової кислоти. 

Також ми повідомляли про те, як правильно потрібно зберігати курячі яйця.

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00:46 РФ атакувала Одесу дронами — в місті пожежі та багато пошкоджень

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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