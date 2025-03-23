Що треба поставити в курнику, щоб кури на 35% краще неслися — поради

Багато кур і півнів в курнику. Фото: Pinterest

Кожен господар, який утримує домашніх кур, знає, що рано навесні важливо створити оптимальні умови для покращення їхньої несучості. Дізнайтеся, що саме потрібно зробити в курнику, щоб змусити птахів активніше нести яйця.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Якщо ви хочете підвищити несучість кур, необхідно зробити кілька речей у курнику, де ви їх тримаєте. Йдеться про те, щоб підготувати майданчик для вигулу і відпочинку птахів, створити балансоване харчування і захистити курей від шкідників.

Кілька курок у курнику. Фото: Pinterest

Як підготувати вигульний майданчик

Навесні земля часто волога, а це може погано впливати на стан здоров’я домашніх птахів. Щоб покращити умови вигулу, насипте на землю ще один шар піску, звертаючи особливу увагу на кути курника. Якщо ґрунт недостатньо дренований, пісок можна замінити дрібним гравієм.

Якщо це не допомогло і волога далі накопичується, помістіть на майданчику колоди, які будуть свого роду сідалами. Це не лише забезпечить сухість, а й створить додаткові місця, де ваші курі зможуть відпочивати.

До того ж експерти рекомендують створити в кутку бункерну годівницю, до якої влазить мішок комбікорму.

Як захистити курей від шкідників

Коли надворі теплішає, хижаки починають активно себе поводити, зокрема, це роблять щури, тхори та шуліки. Щоб захистити кур, зробіть наступні речі:

Обшийте дерев’яну підлогу і стіни курника листовою жерстю

Зробіть металеву сітку або решітку на вікнах

Зробіть вольєр або натягніть сітку над обгородженою територією

Закопайте по периметру майданчика для вигулу листи жерсті, шифер або широкі дошки, щоб не дати хижакам робити підкопи

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