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Как заставить кур нестись на 35% лучше — что сделать в курятнике

23 марта 2025 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Что надо поставить в курятнике, чтобы куры на 35% лучше неслись — советы
Много кур и петухов в курятнике. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Каждый хозяин, содержащий домашних кур, знает, что ранней весной важно создать оптимальные условия для улучшения их яйценоскости. Узнайте, что именно нужно сделать в курятнике, чтобы заставить птиц активнее нести яйца.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Если вы хотите повысить яйценоскость кур, необходимо сделать несколько вещей в курятнике, где вы их держите. Речь идет о том, чтобы подготовить площадку для выгула и отдыха птиц, создать сбалансированное питание и защитить кур от вредителей.

Куры
Несколько куриц в курятнике. Фото: Pinterest

Как подготовить выгульную площадку

Весной земля часто влажная, а это может плохо влиять на состояние здоровья домашних птиц. Чтобы улучшить условия выгула, насыпьте на землю еще один слой песка, обращая особое внимание на углы курятника. Если почва недостаточно дренирована, песок можно заменить мелким гравием.

Если это не помогло и влага дальше скапливается, поместите на площадке бревна, которые будут своего рода насестами. Это не только обеспечит сухость, но и создаст дополнительные места, где ваши куры смогут отдыхать.

К тому же, эксперты рекомендуют создать в углу бункерную кормушку, в которую влезает мешок комбикорма.

Как защитить кур от вредителей

Когда на улице теплеет, хищники начинают активно себя вести, в частности, это делают крысы, хорьки и коршуны. Чтобы защитить кур, сделайте следующие вещи:

  • Обшейте деревянный пол и стены курятника листовой жестью
  • Сделайте металлическую сетку или решетку на окнах
  • Сделайте вольер или натяните сетку над огороженной территорией
  • Закопайте по периметру площадки для выгула листы жести, шифер или широкие доски, чтобы не дать хищникам делать подкопы

Напомним, мы писали о том, как можно улучшить яйценоскость кур с помощью янтарной кислоты.

Ранее мы рассказывали о том, как нужно правильно кормить кур для хорошей яйценоскости.

Также мы сообщали о том, как можно эффективно защитить кур от клещей.

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