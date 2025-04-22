Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Что надо смешать с кормом, чтобы заставить кур лучше нестись arrow

Что надо смешать с кормом, чтобы заставить кур лучше нестись

22 апреля 2025 01:12
Кристина Кучугурная - Редактор
Как заставить кур нестись на 85% лучше — что смешать с кормом, полезные советы
Большое количество кур в курятнике. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Чтобы заставить своих кур стабильно нести много яиц, необходимо добавить в их рацион питания достаточное количество жиров. Эксперты рассказали, каким именно продуктом нужно кормить домашних птиц, чтобы они активно неслись и всегда давали много яиц.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Реклама
Читайте также:

Иногда бывает так, что куры или несут мало яиц, или совсем их не несут, и из-за этого возникает большой дефицит. Однако, всего один продукт в рационе птиц может спасти ситуацию. Эксперты рассказали, что нужно смешать с кормом, чтобы улучшить яйценоскость кур.

Курица
Курица, которая снесла яйца. Фото: Pinterest

Что добавить в рацион кур для повышения яйценоскости 

Специалисты утверждают, что ключевую роль в формировании крупных и вкусных яиц домашних кур играют липиды. Поэтому в рационе птиц должно быть обычное подсолнечное масло. Но не в чистом виде, а в сочетании с кормом, которым вы обычно кормите кур.

Чтобы масло лучше усваивалось в организме кур, необходимо его тщательно смешивать с зерновым кормом, перемешивая так, чтобы консистенция не имела комков. Но одной птице эксперты рекомендуют давать от полутора до двух процентов подсолнечного масла от общей массы суточного корма.

Взрослым курицам нужно давать до двух-трех с половиной грамм масла в сутки.

Но специалисты предостерегают, что нельзя резко увеличивать дозу подсолнечного масла в рационе домашних кур. Дело в том, что добавляя резко больше масла, вы можете навредить птицам вместо того, чтобы улучшить состояние их здоровья.

Поэтому вводить подсолнечное масло в рацион кур нужно постепенно, чтобы не травмировать птиц и обеспечить стабильное улучшение их яйценоскости.

Напомним, мы писали о том, как можно сделать так, чтобы куры не клевали собственные яйца.

Ранее мы рассказывали о том, как заставить кур лучше нестись с помощью янтарной кислоты.

Также мы сообщали о том, как правильно нужно хранить куриные яйца.

птицы советы яйца эффективные способы курица
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

01:28 В Одессе в результате атаки РФ есть пострадавшие

01:02 В Киеве объявили воздушную тревогу — какая угроза

00:46 РФ атаковала Одессу дронами — в городе пожары и много повреждений

00:33 Мужчина уклонился от мобилизации из-за мамы — как наказал суд

00:30 ТЦК подал в розыск — можно ли оформить статус ВПЛ

21 апреля

23:54 Какие области накроют ливни и грозы — прогноз погоды на завтра

23:42 В Украине выросли теневые зарплаты — экономист назвал причину

23:17 В Ватикане назвали причину смерти Папы Римского

22:31 Зеленский призвал Россию к реальному прекращению огня

22:15 Дизайн интерьера — стеллажи Хэтэуэй, сделавшие кухню культовой

01:28 В Одессе в результате атаки РФ есть пострадавшие

01:02 В Киеве объявили воздушную тревогу — какая угроза

00:46 РФ атаковала Одессу дронами — в городе пожары и много повреждений

00:33 Мужчина уклонился от мобилизации из-за мамы — как наказал суд

00:30 ТЦК подал в розыск — можно ли оформить статус ВПЛ

21 апреля

23:54 Какие области накроют ливни и грозы — прогноз погоды на завтра

23:42 В Украине выросли теневые зарплаты — экономист назвал причину

23:17 В Ватикане назвали причину смерти Папы Римского

22:31 Зеленский призвал Россию к реальному прекращению огня

22:15 Дизайн интерьера — стеллажи Хэтэуэй, сделавшие кухню культовой

20:17 Тайная дипломатия США и РФ — есть ли место для Украины

19 апреля

06:33 Жванецкий пропагандист или символ Одессы — как считают горожане

18 апреля

22:33 Пасхальная корзина 2025 — сколько одесситы потратят в этом году

06:33 Курортный сезон в Одессе под угрозой — в каком состоянии море

17 апреля

06:33 Актуальные цены к Пасхе на "Новом базаре" в Одессе

15 апреля

14:18 Прифронтовые регионы получат новую помощь, — детали

14 апреля

22:33 Морское перемирие — плюсы для Украины и к чему стремится Россия

15:57 Потопление крейсера "Москва" — как Украина изменила ход войны

13 апреля

06:38 Украинцы на Бали — как открыть бизнес на острове

12 апреля

06:39 Метро на Виноградарь — где делись миллиарды и когда ждать станции

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Мобилизация 50-60-летних в апреле 2025 — какие нюансы нужно знать

8 апреля 2025

Цены на яйца изменили траекторию — что происходит в АТБ

17 апреля 2025

На чем зарабатывают украинцы в Польше — самый популярный бизнес

10 апреля 2025

Военный предложил разделить мобилизованных на категории

9 апреля 2025

Пенсионерам придется вернуть деньги государству — кого касается

12 апреля 2025

До 10 000 грн на день рождения — кто получит выплату в 2025

18 апреля 2025

Сколько яиц должно быть в корзине на Пасху — символическая цифра

10 апреля 2025

Какой документ подтверждает право собственности на дом в 2025

18 апреля 2025

Почему белить деревья строго запрещено — должен знать каждый

19 апреля 2025

Люди с III группой инвалидности — какие льготы будут в мае