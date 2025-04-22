Как заставить кур нестись на 85% лучше — что смешать с кормом, полезные советы

Большое количество кур в курятнике. Фото: Pinterest

Чтобы заставить своих кур стабильно нести много яиц, необходимо добавить в их рацион питания достаточное количество жиров. Эксперты рассказали, каким именно продуктом нужно кормить домашних птиц, чтобы они активно неслись и всегда давали много яиц.

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Иногда бывает так, что куры или несут мало яиц, или совсем их не несут, и из-за этого возникает большой дефицит. Однако, всего один продукт в рационе птиц может спасти ситуацию. Эксперты рассказали, что нужно смешать с кормом, чтобы улучшить яйценоскость кур.

Курица, которая снесла яйца. Фото: Pinterest

Что добавить в рацион кур для повышения яйценоскости

Специалисты утверждают, что ключевую роль в формировании крупных и вкусных яиц домашних кур играют липиды. Поэтому в рационе птиц должно быть обычное подсолнечное масло. Но не в чистом виде, а в сочетании с кормом, которым вы обычно кормите кур.

Чтобы масло лучше усваивалось в организме кур, необходимо его тщательно смешивать с зерновым кормом, перемешивая так, чтобы консистенция не имела комков. Но одной птице эксперты рекомендуют давать от полутора до двух процентов подсолнечного масла от общей массы суточного корма.

Взрослым курицам нужно давать до двух-трех с половиной грамм масла в сутки.

Но специалисты предостерегают, что нельзя резко увеличивать дозу подсолнечного масла в рационе домашних кур. Дело в том, что добавляя резко больше масла, вы можете навредить птицам вместо того, чтобы улучшить состояние их здоровья.

Поэтому вводить подсолнечное масло в рацион кур нужно постепенно, чтобы не травмировать птиц и обеспечить стабильное улучшение их яйценоскости.

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