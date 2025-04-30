Травневі знижки в АТБ — які продукти віддають українцям на 47% дешевше

Продукти в АТБ. Фото: Google Maps

З нагоди свята чи початку нового сезону багато українських супермаркетів встановлюють знижки на затребувані товари. Деякі продукти вдається придбати вдвічі дешевше, що допомагає споживачам економити. Відвідувачі АТБ можуть скористатися актуальною акційною пропозицією на початку травня 2025 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які товари в АТБ віддають зі знижками до 47%.

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Великі знижки в АТБ

Мережа супермаркетів регулярно знижує ціни на популярні товари, стимулюючи продажі. Інколи до традиційних акційних пропозицій додаються ситуативні знижки, наприклад, з нагоди Великодня. Але завершення свята не означає, що економія на продуктовому шопінгу скасовується.

У період з 30 квітня по 6 травня українці можуть скористатися знижками до -47%. Асортимент акційних товарів включає морозиво, солодощі, снеки, ковбасні вироби, напої, рибу, а також безліч непродовольчих виробів. Для відвідувачів АТБ встановили такі знижені ціни:

морозиво — 29,90 грн замість 56,50 грн (-47%);

кава розчинна сублімована — 229,90 грн замість 413,40 грн (-44%);

кеш'ю смажений — 53,90 грн замість 90,40 грн (-40%);

ковбаса — 303,99 грн замість 506,99 грн (-40%);

майонез — 47,90 грн замість 79,90 грн (-40%);

чипси — 29,50 грн замість 47,90 грн (-38%);

шоколад молочний — 148,90 грн замість 238,90 грн (-37%);

сухі сніданки — 57,90 грн замість 90,60 грн (-36%);

кетчуп — 17,90 грн замість 27,90 грн (-35%);

чай — 59 грн замість 90,90 грн (-35%).

Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот

Це не єдині вигідні пропозиції від АТБ. Споживачі можуть отримати знижені ціни завдяки акціям "Економія", "Ексклюзивна знижка з Карткою АТБ", "7 днів", "Дні Пива в АТБ", "Вина світу", "Ексклюзивні кавові знижки від Jacobs!", "Магія Великодня з Coca-Cola" тощо.

Знижки в Сільпо і Варусі

Відвідувачам Сільпо також доступні вигідні ціни станом на 30 квітня. Наприклад, сосиски з м'яса птиці обійдуться споживачам у 54,99 грн замість 109 грн (-50%), а вершкове масло 82% коштує всього 129,90 грн замість 234 грн (-44%). Вдвічі менше вдасться заплатити за віскі (449 грн замість 949 грн) і пиво (19,99 грн замість 39,69 грн).

Варус пропонує українцям ковбаски з сиром за 149,90 грн замість 269,90 грн (-44%), апельсини — за 99 грн замість 149 грн (-33%), твердий сир — за 249,90 грн замість 349,90 грн (-29%) та листкове печиво з цукром — за 48,60 грн замість 74,90 грн (-35%).

Нагадаємо, в Україні почався сезон шашликів, тож не завадить дізнатися, скільки коштує вирушити на пікнік. Ми дізналися вартість продуктів, а саме 2 кг м’яса, 1 кг ріпчастої цибулі та спецій для маринаду. Але в розрахунок не ввійшла ціна вугілля, дров та розпалювача.

Також ми писали, скільки коштують нефасовані курячі яйця в АТБ. Напередодні Великодня ціни трохи виросли, а після великого свята почали падати. Експерти передбачали низхідний тренд з огляду за зменшення шаленого квітневого попиту.