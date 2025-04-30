Що вразило поляка в українських супермаркетах

Родина в супермаркеті. Фото: Freepik

Попри війну та випробування, українські супермаркети пропонують широкий вибір товарів. Відомий польський SMM-ник Dawid Zając дуже здивувався, відвідавши магазини мережі "Сільпо" в Києві та Одесі.

Про це іноземець розповів в подкасті "Фонтан".

Реклама

Читайте також:

Чим поляка здивувало "Сільпо"

Чоловік розповів, що під час подорожі Україною встиг відвідати Київ й Одесу та його дуже здивував широкий вибір товарів та продуктів в популярному супермаркеті.

Зокрема, іноземець не звик бачити різноманіття морепродуктів в популярних маркетах Польщі. Чоловік підкреслив, що вдома він зазвичай бачить кілька видів креветок.

"Я зайшов у "Сільпо". Порівнюючи з Lidl та Biedronka (польські супермаркети — Ред.), все те ж саме, але в нас продається три види креветок, а в "Сільпо" їх 10", — поділився чоловік.

Нагадаємо, ми розповідали про те, де в Таїланді знімали третій сезон "Білого лотоса". Також ми розповідали, як власники iPhone можуть облегшити собі життя в іншій країні.