Третій сезон Білого лотоса — локації, на яких знімали серіал

Кадр із серіалу "Білий лотос". Фото: скриншот YouTube

За останні роки жоден серіал не викликав у глядачів такого захоплення подорожами, як "Білий лотос". HBO оприлюднив список з локаціями, де відбувалися зйомки третього сезону.

Про це пише CNN.

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Локації "Білого лотоса"

Третій сезон серіалу знімався на одному з найпопулярніших курортів у світі — Таїланді.

Багато сцен відбуваються в розкішних віллах біля басейну готелю Four Seasons Resort Koh Samui, що розташований на острові Самуї в Сіамській затоці. Саме тут були відзняті всі сніданки та обіди. На острові також розташована розкішна вілла родини Ретліффів, де матріарх Вікторія (Паркер Поузі) виголошує деякі зі своїх найбільш знакових реплік.

Також не варто забувати про буддійський монастир, який і привів сім'ю Ретліффа на Самуї. Ці сцени були зняті у Ват Пху Кхао Тхонг, недалеко від пляжу Маенам.

Знімальна група "Білого лотоса" на Самуї. Фото: HBO

Кадр із серіалу "Білий лотос". Фото: HBO

Пляж Хаад Рін на сусідньому острові Кох-Пханган також з'являється у серіалі — кілька персонажів вирушають туди на знамениту щомісячну вечірку повного місяця.

Деякі сцени для "Білого лотоса" були відзняті на найбільшому острові Таїланду — Пхукеті. Сцени вечері були зняті в ресторані Ta Khai готелю Rosewood Phuket.

Серед інших визначних пам'яток Пхукета, про які розповідає HBO і які з'являються в серіалі, Bangla Boxing, пляж Я Нуй, пристань для яхт Phuket Yacht Haven Marina і кав'ярня Del Mar.

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