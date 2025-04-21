В Ужгороді зацвіли сакури — фото

Цвітіння сакур в Ужгороді. Фото: Ужгородська міська рада

Попри холодну весну, наприкінці квітня в Ужгороді нарешті розквітли неймовірні сакури. Японська вишня радує не лише місцевих мешканців, а й туристів.

Про це повідомила Ужгородська міська рада у понеділок, 21 квітня.

Реклама

Читайте також:

В Ужгороді забуяли цвітом сакури

"В Ужгороді — пік цвітіння сакур, однієї з головних туристичних родзинок нашого міста. Вулиці, площі та сквери, попри пізню весну та примхи природи, вкрилися рожевим квітом, даруючи ужгородцям та гостям міста особливу атмосферу спокою й краси", — йдеться у повідомленні.

В Ужгородській міській раді нагадали, що українці мають можливість насолоджуватися весняною красою завдяки ЗСУ, які боронять нашу країну.

Влада міста запросила містян та гостей Ужгорода насолодитися красою.

Цвітіння сакур в Ужгороді. Фото: Ужгородська міська рада

Сакури в Ужгороді. Фото: Ужгородська міська рада

Сакури на вулицях Ужгорода. Фото: Ужгородська міська рада

Весна в Ужгороді. Фото: Ужгородська міська рада

"У нинішній непростий час сакури нагадують про головне — життя триває, краса поруч, а весна — це завжди час оновлення і надії. Нехай вона принесе спокій, силу й віру в Перемогу", — додали в міській раді.

Нагадаємо, ми писали про красиві локації з сакурами в Ужгороді. Також ми писали, чому українці з усіх куточків країни їдуть подивитися сакури саме до Ужгорода.