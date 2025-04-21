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В Ужгороді на повну квітнуть сакури — яскраві фото

21 квітня 2025 20:47
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
В Ужгороді зацвіли сакури — фото
Цвітіння сакур в Ужгороді. Фото: Ужгородська міська рада
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Попри холодну весну, наприкінці квітня в Ужгороді нарешті розквітли неймовірні сакури. Японська вишня радує не лише місцевих мешканців, а й туристів.

Про це повідомила Ужгородська міська рада у понеділок, 21 квітня.

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"В Ужгороді — пік цвітіння сакур, однієї з головних туристичних родзинок нашого міста. Вулиці, площі та сквери, попри пізню весну та примхи природи, вкрилися рожевим квітом, даруючи ужгородцям та гостям міста особливу атмосферу спокою й краси", — йдеться у повідомленні.

В Ужгородській міській раді нагадали, що українці мають можливість насолоджуватися весняною красою завдяки ЗСУ, які боронять нашу країну.

Влада міста запросила містян та гостей Ужгорода насолодитися красою.

В Ужгороді щосили квітнуть сакури — яскраві фото - фото 1
Цвітіння сакур в Ужгороді. Фото: Ужгородська міська рада
В Ужгороді щосили квітнуть сакури — яскраві фото - фото 2
Сакури в Ужгороді. Фото: Ужгородська міська рада
В Ужгороді щосили квітнуть сакури — яскраві фото - фото 3
Сакури на вулицях Ужгорода. Фото: Ужгородська міська рада
В Ужгороді щосили квітнуть сакури — яскраві фото - фото 4
Весна в Ужгороді. Фото: Ужгородська міська рада

"У нинішній непростий час сакури нагадують про головне — життя триває, краса поруч, а весна — це завжди час оновлення і надії. Нехай вона принесе спокій, силу й віру в Перемогу", — додали в міській раді.

Нагадаємо, ми писали про красиві локації з сакурами в Ужгороді. Також ми писали, чому українці з усіх куточків країни їдуть подивитися сакури саме до Ужгорода.

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