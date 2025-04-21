В Ужгороді зацвіли сакури — фото

В Ужгороді на повну квітнуть сакури — яскраві фото
Попри холодну весну, наприкінці квітня в Ужгороді нарешті розквітли неймовірні сакури. Японська вишня радує не лише місцевих мешканців, а й туристів.
Про це повідомила Ужгородська міська рада у понеділок, 21 квітня.
В Ужгороді забуяли цвітом сакури
"В Ужгороді — пік цвітіння сакур, однієї з головних туристичних родзинок нашого міста. Вулиці, площі та сквери, попри пізню весну та примхи природи, вкрилися рожевим квітом, даруючи ужгородцям та гостям міста особливу атмосферу спокою й краси", — йдеться у повідомленні.
В Ужгородській міській раді нагадали, що українці мають можливість насолоджуватися весняною красою завдяки ЗСУ, які боронять нашу країну.
Влада міста запросила містян та гостей Ужгорода насолодитися красою.
"У нинішній непростий час сакури нагадують про головне — життя триває, краса поруч, а весна — це завжди час оновлення і надії. Нехай вона принесе спокій, силу й віру в Перемогу", — додали в міській раді.
Нагадаємо, ми писали про красиві локації з сакурами в Ужгороді. Також ми писали, чому українці з усіх куточків країни їдуть подивитися сакури саме до Ужгорода.
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