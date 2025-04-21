В Ужгороде зацвели сакуры — фото

Цветение сакур в Ужгороде. Фото: Ужгородский городской совет

Несмотря на холодную весну, в конце апреля в Ужгороде наконец зацвели невероятные сакуры. Японская вишня радует не только местных жителей, но и туристов.

Об этом сообщил Ужгородский городской совет в понедельник, 21 апреля.

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"В Ужгороде — пик цветения сакур, одной из главных туристических изюминок нашего города. Улицы, площади и скверы, несмотря на позднюю весну и капризы природы, покрылись розовым цветом, даря ужгородцам и гостям города особую атмосферу покоя и красоты", — говорится в сообщении.

В Ужгородском городском совете напомнили, что украинцы имеют возможность наслаждаться весенней красотой благодаря ВСУ, которые защищают нашу страну.

Власти города пригласили горожан и гостей Ужгорода насладиться красотой.

Цветение сакур в Ужгороде. Фото: Ужгородский городской совет

Сакуры в Ужгороде. Фото: Ужгородский городской совет

Сакуры на улицах Ужгорода. Фото: Ужгородский городской совет

Весна в Ужгороде. Фото: Ужгородский городской совет

"В нынешнее непростое время сакуры напоминают о главном — жизнь продолжается, красота рядом, а весна — это всегда время обновления и надежды. Пусть она принесет спокойствие, силу и веру в Победу", — добавили в городском совете.

Напомним, мы писали о красивых локациях с сакурами в Ужгороде. Также мы писали, почему украинцы со всех уголков страны едут посмотреть сакуры именно в Ужгород.