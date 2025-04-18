ТОП-10 міст світу, які варто відвідати в травні

Названо найкрасивіше місто Японії, яке варто відвідати в травні
Хоча цього року вже трохи запізно бронювати весняну відпустку, ніколи не пізно почати планувати відпочинок на наступний рік. Туристичне видання Time Out оприлюднило список десяти найкрасивіших міст в травні.
Про це пише Daily Express.
Чому варто відвідати місто Хокуто в Японії
Найгарнішим було визнано місто Хокуто на півночі Японії. Через розташування, місто поринає у цвіт сакури трохи пізніше за інші японські міста, у травні. Насолодитися цвітінням вишні можна у парку Мацумае та Хігасімокото.
Розташоване всього в двох годинах їзди від гори Фудзі, Хокуто приголомшливе в будь-яку пору року. Туристам радять відвідати винокурні Suntory Hakushu, прекрасні сади села Хейді та красивий гірський парк "Сонячні луки Кійосато".
ТОП-10 найгарніших міст для подорожей навесні:
- Хокуто, Японія;
- Афіни, Греція;
- Амстердам, Нідерланди;
- Севілья, Іспанія;
- Марракеш, Марокко;
- Мехіко, Мексика;
- Нью-Йорк, США;
- Санта-Крус-де-Тенеріфе, Іспанія;
- Валлетта, Мальта;
- Лісабон, Португалія.
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