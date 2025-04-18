ТОП-10 міст світу, які варто відвідати в травні

Дівчина насолоджується цвітінням дерев. Фото: Freepik

Хоча цього року вже трохи запізно бронювати весняну відпустку, ніколи не пізно почати планувати відпочинок на наступний рік. Туристичне видання Time Out оприлюднило список десяти найкрасивіших міст в травні.

Про це пише Daily Express.

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Чому варто відвідати місто Хокуто в Японії

Найгарнішим було визнано місто Хокуто на півночі Японії. Через розташування, місто поринає у цвіт сакури трохи пізніше за інші японські міста, у травні. Насолодитися цвітінням вишні можна у парку Мацумае та Хігасімокото.

Розташоване всього в двох годинах їзди від гори Фудзі, Хокуто приголомшливе в будь-яку пору року. Туристам радять відвідати винокурні Suntory Hakushu, прекрасні сади села Хейді та красивий гірський парк "Сонячні луки Кійосато".

Цвітіння сакур в Хокуто. Фото: andtrip.jp

ТОП-10 найгарніших міст для подорожей навесні:

Хокуто, Японія;

Афіни, Греція;

Амстердам, Нідерланди;

Севілья, Іспанія;

Марракеш, Марокко;

Мехіко, Мексика;

Нью-Йорк, США;

Санта-Крус-де-Тенеріфе, Іспанія;

Валлетта, Мальта;

Лісабон, Португалія.

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