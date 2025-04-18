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Названо найкрасивіше місто Японії, яке варто відвідати в травні

18 квітня 2025 17:38
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
ТОП-10 міст світу, які варто відвідати в травні
Дівчина насолоджується цвітінням дерев. Фото: Freepik
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Хоча цього року вже трохи запізно бронювати весняну відпустку, ніколи не пізно почати планувати відпочинок на наступний рік. Туристичне видання Time Out оприлюднило список десяти найкрасивіших міст в травні.

Про це пише Daily Express.

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Чому варто відвідати місто Хокуто в Японії

Найгарнішим було визнано місто Хокуто на півночі Японії. Через розташування, місто поринає у цвіт сакури трохи пізніше за інші японські міста, у травні. Насолодитися цвітінням вишні можна у парку Мацумае та Хігасімокото.

Розташоване всього в двох годинах їзди від гори Фудзі, Хокуто приголомшливе в будь-яку пору року. Туристам радять відвідати винокурні Suntory Hakushu, прекрасні сади села Хейді та красивий гірський парк "Сонячні луки Кійосато".

Названо найкрасивіше місто Японії, яке варто відвідати в травні - фото 1
Цвітіння сакур в Хокуто. Фото: andtrip.jp

ТОП-10 найгарніших міст для подорожей навесні:

  • Хокуто, Японія;
  • Афіни, Греція;
  • Амстердам, Нідерланди;
  • Севілья, Іспанія;
  • Марракеш, Марокко;
  • Мехіко, Мексика;
  • Нью-Йорк, США;
  • Санта-Крус-де-Тенеріфе, Іспанія;
  • Валлетта, Мальта;
  • Лісабон, Португалія.

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