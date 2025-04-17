ТОП-4 панорамні локації в Києві — де варто побувати туристам

Кияни гуляють весняним містом. Фото: Новини.LIVE

З початком весни Київ оживає новими барвами та ароматами. Жителі та гості столиці можуть поспостерігати за пробудженням природи у мегаполісі з висоти.

Редакція Новини.LIVE розкаже про 4 найгарніші панорамні локації столиці.

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Паркова дорога

Вона відкриває неймовірні краєвиди на Київ та Дніпро. Кияни та гості міста можуть насолодитися красою в будь-який час, окрім комендантської години. При цьому не доведеться витрачати зайвих коштів.

Печерські пагорби

Локація розташована у Печерському районі столиці. Прогулянка лісистими стежками та краса Дніпра відновить додасть вам натхнення та сил. Зі значних переваг — вільний вхід у будь-який час.

Краєвид із Печерських пагорбів. Фото: wikiwand.com

Парк Володимирська гірка

Він розташований за адресою Володимирський узвіз, 1. Це справжній острів природи серед шумного та великого міста. Чудове місце для прогулянки з родиною, яке допоможе відновитись. Гірка облаштована лавками, де можна перекусити, насолоджуючись неймовірними краєвидами Дніпра.

Лаврська дзвіниця

Вона розташована за адресою Лаврська, 15. Дзвіниця відкриває неперевершений вид на Київ та Києво-Печерську лавру. Вхід вартує символічних 50 гривень. Цю локацію можна відвідати щодня з 9 ранку до 6 вечора.

Нагадаємо, в Україні можуть змінити правила перевезення улюбленців. Також ми писали, завдяки чому корейці зберігають свою молодість.