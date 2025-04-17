ТОП-4 панорамные локации в Киеве - где стоит побывать туристам

Киевляне гуляют по весеннему городу. Фото: Новини.LIVE

С началом весны Киев оживает новыми красками и ароматами. Жители и гости столицы могут понаблюдать за пробуждением природы в мегаполисе с высоты.

Редакция Новини.LIVE расскажет о 4 самых красивых панорамных локациях столицы.

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Парковая дорога

Она открывает невероятные виды на Киев и Днепр. Киевляне и гости города могут насладиться красотой в любое время, кроме комендантского часа. При этом не придется тратить лишних средств.

Печерские холмы

Локация расположена в Печерском районе столицы. Прогулка по лесистым тропинкам и красота Днепра восстановит придаст вам вдохновения и сил. Из значительных преимуществ — свободный вход в любое время.

Вид с Печерских холмов. Фото: wikiwand.com

Парк Владимирская горка

Он расположен по адресу Владимирский спуск, 1. Это настоящий остров природы среди шумного и большого города. Отличное место для прогулки с семьей, которое поможет восстановиться. Горка обустроена скамейками, где можно перекусить, наслаждаясь невероятными видами Днепра.

Лаврская колокольня

Она расположена по адресу Лаврская, 15. Колокольня открывает непревзойденный вид на Киев и Киево-Печерскую лавру. Вход стоит символических 50 гривен. Эту локацию можно посетить ежедневно с 9 утра до 6 вечера.

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