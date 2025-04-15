Як доглядають за собою жителі Південній Кореї — секрети молодості та краси

Дівчина доглядає за шкірою. Фото: Freepik

У Південній Кореї розвинена косметологія та одним з культів жителів є догляд за своїм зовнішнім виглядом та шкірою. Мандрівник показав популярну в цій країні антивікову процедуру, яку роблять Кім Кардашян та Дженніфер Еністон.

Про це пише Daily Mail.

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Мандрівник поділився, що поїхав до Сеула, столиці Південної Кореї, тому що це "найкраще місце у світі для догляду за шкірою". Чоловік у свої 38 років наважився спробувати ін'єкції зі спермою лосося.

Спочатку мандрівникові в клініці зробили процедуру Oxypod, яка призначена для глибокого зволоження та відновлення шкіри, а потім накладають щільну маску. Після маски на все обличчя туриста нанесли знеболювальний крем, який залишили на деякий час, щоб подіяв. Перед ін'єкціями обличчя чоловіка продезінфікували.

В косметології сперму лосося використовують для стимулювання вироблення колагену та еластину, а також інтенсивного зволоження та омолодження шкіри.

Турист поділився, що під час уколів відчував трохи болю, проте це було не критично. Шкіра одразу після процедури виглядала трохи горбистою.

Догляд косметолог завершив заспокійливою маскою маску та процедурою зі світлодіодним світлом.

Мандрівник поділився результатами через тиждень після ін'єкцій. Чоловік залишився у захваті від якості шкіри. Вона виглядала більш пружною та свіжою.

Обличчя Ніка до процедури. Фото: Instagram

Обличчя Ніка через тиждень після процедури. Фото: Instagram

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