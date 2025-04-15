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Турист раскрыл, как жители Южной Кореи сохраняют красоту

15 апреля 2025 11:20
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Как ухаживают за собой жители Южной Кореи - секреты молодости и красоты
Девушка ухаживает за кожей. Фото: Freepik
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

В Южной Корее развита косметология и одним из культов жителей является уход за своим внешним видом и кожей. Путешественник показал популярную в этой стране антивозрастную процедуру, которую делают Ким Кардашян и Дженнифер Энистон.

Об этом пишет Daily Mail.

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Путешественник поделился, что поехал в Сеул, столицу Южной Кореи, потому что это "лучшее место в мире для ухода за кожей". Мужчина в свои 38 лет решился попробовать инъекции со спермой лосося.

Сначала путешественнику в клинике сделали процедуру Oxypod, которая предназначена для глубокого увлажнения и восстановления кожи, а затем накладывают плотную маску. После маски на все лицо туриста нанесли обезболивающий крем, который оставили на некоторое время, чтобы подействовал. Перед инъекциями лицо мужчины продезинфицировали.

В косметологии сперму лосося используют для стимулирования выработки коллагена и эластина, а также интенсивного увлажнения и омоложения кожи.

Турист поделился, что во время уколов чувствовал немного боли, однако это было не критично. Кожа сразу после процедуры выглядела немного бугристой.

Уход косметолог завершил успокаивающей маской и процедурой со светодиодным светом.

Путешественник поделился результатами через неделю после инъекций. Мужчина остался в восторге от качества кожи. Она выглядела более упругой и свежей.

Турист розкрив, як жителі Південної Кореї зберігають красу - фото 1
Лицо Ника до процедуры. Фото: Instagram
Турист розкрив, як жителі Південної Кореї зберігають красу - фото 2
Лицо Ника через неделю после процедуры. Фото: Instagram

Напомним, мы рассказывали о популярных смотровых площадках в Карпатах. Также мы писали, где в Греции можно насладиться невероятной культурой, вкусной кухней и морскими пейзажами.

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