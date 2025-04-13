Що варто подивитись в грецьких Салоніках — поради туристам

Грецьке місто Салоніки. Фото: wikipedia.org

Салоніки — друге за величиною місто Греції, розташоване на узбережжі регіону Македонія на півночі країни. Воно вражає своєю неймовірною історією і культурою, смачною кухнею і морськими пейзажами.

Про це пише Daily Express.

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Салоніки вважаються культурною столицею Греції. Вона вражає туристів стародавніми амфітеатрами просто неба, одним з найбільших концертних залів в країні, де щороку проводять міжнародний кінофестиваль.

Серед історичних споруд, які варто обов'язково відвідати туристам, — церква Агіос Дімітріос VII століття, османська Біла вежа та монастир Влатадон XIV століття.

Також місто має найбільшу кількість кафе і барів на душу населення серед усіх міст Європи. Окрім того, Lonely Planet включив Салоніки до списку "найкращих міст для вечірок" у світі.

Грецьке місто Салоніки. Фото: Shutterstock

З 2021 року Салоніки визнано гастрономічним містом ЮНЕСКО. Місто отримало таке звання за добре розвинену унікальну кухню з традиційними інгредієнтами, такими як оливкова олія та сир фета.

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