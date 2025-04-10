ТОП-10 найкращих сафарі-парків у світі
Експерти туристичної компанії Titan Travel tours з'ясували, де розташована найбільша кількість сафарі-парків у світі. Ця країна є справжнім раєм для фотографів та тих, хто обожнює дику природу.
Про це пише Daily Express.
Де варто побувати тим, хто любить дику природу
Найкращим місцем для сафарі експертами було обрано Австралію. Першу сходинку рейтингу очолив Парк дикої природи Фезердейл у Сіднеї (Featherdale Sydney Wildlife Park).
За 26 євро (1200 гривень) у сафарі-парку можна зблизька побачити коал, кенгуру, вомбатів, єхидн і тасманійського диявола, який перебуває під загрозою зникнення. На семи гектарах австралійського ландшафту мешкає понад 260 місцевих видів тварин.
10 кращих місць для сафарі у світі:
- Сіднейський парк дикої природи Фезердейл (Сідней, Австралія)
- Зоопарк Werribee Open Range Zoo (Мельбурн, Вікторія, Австралія)
- Національний парк Хортон-Плейнс (Шрі-Ланка)
- Заповідник Хілсвілль (Вікторія, Австралія)
- Заповідник "Місячне сяйво" (Пірсдейл, Австралія)
- Національний парк Вілпатту (Шрі-Ланка)
- Національний заповідник Масаї Мара (Кенія)
- Парк дикої природи Кліленд (Кліленд, Південна Австралія)
- Заповідник дикої природи Боноронг (Брайтон, Австралія)
- Сафарі-парк Монарто (Австралія).
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