ТОП-10 найкращих сафарі-парків у світі

Національний парк Хортон-Плейнс в Шрі-Ланці. Фото: Pinterest

Експерти туристичної компанії Titan Travel tours з'ясували, де розташована найбільша кількість сафарі-парків у світі. Ця країна є справжнім раєм для фотографів та тих, хто обожнює дику природу.

Про це пише Daily Express.

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Найкращим місцем для сафарі експертами було обрано Австралію. Першу сходинку рейтингу очолив Парк дикої природи Фезердейл у Сіднеї (Featherdale Sydney Wildlife Park).

За 26 євро (1200 гривень) у сафарі-парку можна зблизька побачити коал, кенгуру, вомбатів, єхидн і тасманійського диявола, який перебуває під загрозою зникнення. На семи гектарах австралійського ландшафту мешкає понад 260 місцевих видів тварин.

10 кращих місць для сафарі у світі:

Сіднейський парк дикої природи Фезердейл (Сідней, Австралія)

Зоопарк Werribee Open Range Zoo (Мельбурн, Вікторія, Австралія)

Національний парк Хортон-Плейнс (Шрі-Ланка)

Заповідник Хілсвілль (Вікторія, Австралія)

Заповідник "Місячне сяйво" (Пірсдейл, Австралія)

Національний парк Вілпатту (Шрі-Ланка)

Національний заповідник Масаї Мара (Кенія)

Парк дикої природи Кліленд (Кліленд, Південна Австралія)

Заповідник дикої природи Боноронг (Брайтон, Австралія)

Сафарі-парк Монарто (Австралія).

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