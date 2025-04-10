ТОП-10 лучших сафари-парков в мире
Эксперты туристической компании Titan Travel tours выяснили, где находится наибольшее количество сафари-парков в мире. Эта страна является настоящим раем для фотографов и тех, кто обожает дикую природу.
Об этом пишет Daily Express.
Где стоит побывать тем, кто любит дикую природу
Лучшим местом для сафари экспертами была выбрана Австралия. Первую строчку рейтинга возглавил Парк дикой природы Фезердейл в Сиднее (Featherdale Sydney Wildlife Park).
За 26 евро (1200 гривен) в сафари-парке можно вблизи увидеть коал, кенгуру, вомбатов, ехидн и находящегося под угрозой исчезновения тасманийского дьявола. На семи гектарах австралийского ландшафта обитает более 260 местных видов животных.
10 лучших мест для сафари в мире:
- Сиднейский парк дикой природы Фезердейл (Сидней, Австралия)
- Зоопарк Werribee Open Range Zoo (Мельбурн, Виктория, Австралия)
- Национальный парк Хортон-Плейнс (Шри-Ланка)
- Заповедник Хилсвилль (Виктория, Австралия)
- Заповедник "Лунный свет" (Пирсдейл, Австралия)
- Национальный парк Вилпатту (Шри-Ланка)
- Национальный заповедник Масаи Мара (Кения)
- Парк дикой природы Клиленд (Клиленд, Южная Австралия)
- Заповедник дикой природы Боноронг (Брайтон, Австралия)
- Сафари-парк Монарто (Австралия).
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