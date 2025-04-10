ТОП-10 лучших сафари-парков в мире

Национальный парк Хортон-Плейнс в Шри-Ланке. Фото: Pinterest

Эксперты туристической компании Titan Travel tours выяснили, где находится наибольшее количество сафари-парков в мире. Эта страна является настоящим раем для фотографов и тех, кто обожает дикую природу.

Об этом пишет Daily Express.

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Лучшим местом для сафари экспертами была выбрана Австралия. Первую строчку рейтинга возглавил Парк дикой природы Фезердейл в Сиднее (Featherdale Sydney Wildlife Park).

За 26 евро (1200 гривен) в сафари-парке можно вблизи увидеть коал, кенгуру, вомбатов, ехидн и находящегося под угрозой исчезновения тасманийского дьявола. На семи гектарах австралийского ландшафта обитает более 260 местных видов животных.

10 лучших мест для сафари в мире:

Сиднейский парк дикой природы Фезердейл (Сидней, Австралия)

Зоопарк Werribee Open Range Zoo (Мельбурн, Виктория, Австралия)

Национальный парк Хортон-Плейнс (Шри-Ланка)

Заповедник Хилсвилль (Виктория, Австралия)

Заповедник "Лунный свет" (Пирсдейл, Австралия)

Национальный парк Вилпатту (Шри-Ланка)

Национальный заповедник Масаи Мара (Кения)

Парк дикой природы Клиленд (Клиленд, Южная Австралия)

Заповедник дикой природы Боноронг (Брайтон, Австралия)

Сафари-парк Монарто (Австралия).

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