Заборони в Польщі — як не отримати штраф туристам

Туристка у польському Вроцлаві. Фото: Pinterest

Готуючись до нової подорожі, варто знати про заборони країни, куди плануєте свій маршрут. Через здавалось би звичні для вас речі, можуть виникнути проблеми поза межами України.

Про заборони в Польщі розповідає "24 канал".

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За що можуть оштрафувати в Польщі

В Польщі суворі закони щодо догляду за дітьми. Зокрема, якщо в Україні звична картина, коли маленька дитина сама й де до школи, то в Польщі за дитину віком до 7 років без супроводу дорослих можна отримати штраф. Також діти зростом до 150 сантиметрів мають обов'язково пересуватись в автомобілі із автокріслом.

Також дітям до 19 років суворо забороняється пересуватись на скейтбордах чи велосипедах по дорогах чи велосипедних доріжках без супроводу дорослих. Після досягнення 10 років, діти повинні отримати спеціальний документ. За порушення таких вимог закону можуть оштрафувати на 200 злотих (приблизно 2000 гривень).

В країнах ЄС також суворі вимоги щодо тримання домашніх тварин. Господарі мають забезпечити тварині безперешкодний доступ до приміщення, де можна заховатись від спеки й холоду, а також їжі та води. За порушення вимог закону можуть оштрафувати на 1000 злотих (10 тисяч гривень).

Собак будь-яких порід необхідно вигулювати на повідці, а агресивних — додатково у наморднику. За порушення цих правил можна отримати штраф 500 злотих (приблизно 5 тисяч гривень).

Вечірнє польське місто Краків. Фото: jaywaytravel.com

Для того, щоб посмажити м'яса та відпочити з друзями, необхідно обирати спеціально відведені для цього місця. Суворо забороняється розводити багаття менше ніж за 100 метрів від лісу. За гриль у непризначеному для цього місці ви можете отримати штраф у 500 злотих (приблизно 5 тисяч гривень).

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