Запреты в Польше — как не получить штраф туристам

Туристка в польском Вроцлаве. Фото: Pinterest

Готовясь к новому путешествию, стоит знать о запретах страны, куда планируете свой маршрут. Из-за, казалось бы, привычных для вас вещей могут возникнуть проблемы за пределами Украины.

О запретах в Польше рассказывает "24 канал".

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За что могут оштрафовать в Польше

В Польше строгие законы по уходу за детьми. В частности, если в Украине привычная картина, когда маленький ребенок сам идет в школу, то в Польше за ребенка в возрасте до 7 лет без сопровождения взрослых можно получить штраф. Также дети ростом до 150 сантиметров должны обязательно передвигаться в автомобиле с автокреслом.

Также детям до 19 лет строго запрещается передвигаться на скейтбордах или велосипедах по дорогам или велосипедным дорожкам без сопровождения взрослых. По достижении 10 лет дети должны получить специальный документ. За нарушение таких требований закона могут оштрафовать на 200 злотых (примерно 2000 гривен).

В странах ЕС также строгие требования по содержанию домашних животных. Хозяева должны обеспечить животному беспрепятственный доступ к помещению, где можно спрятаться от жары и холода, а также к еде и воде. За нарушение требований закона могут оштрафовать на 1000 злотых (10 тысяч гривен).

Собак любых пород необходимо выгуливать на поводке, а агрессивных — дополнительно в наморднике. За нарушение этих правил можно получить штраф 500 злотых (примерно 5 тысяч гривен).

Вечерний польский город Краков. Фото: jaywaytravel.com

Для того чтобы пожарить мяса и отдохнуть с друзьями, необходимо выбирать специально отведенные для этого места. Строго запрещается разводить костер менее чем в 100 метрах от леса. За гриль в непредназначенном для этого месте вы можете получить штраф в 500 злотых (примерно 5 тысяч гривен).

Напомним, мы рассказывали, можно ли перевозить через границу сало. Также мы писали, как удобно переводить валюту в телефоне без интернета.