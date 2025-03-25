Чи можна брати із собою сало в подорож — правила ЄС

Перевірка пасажирів у прикордонній зоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби/Facebook

Сало є одним з найулюбленіших продуктів українців, яке далеко не завжди можна знайти закордоном. Проте правила Євросоюзу суворо забороняють брати його в подорож.

Редакція Новини.LIVE розповідає, через які продукти вас можуть не пропустити на кордоні.

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Правила Євросоюзу суворо забороняють ввозити на його територію популярні продукти:

свіже молоко;

м'ясні продукти тваринного походження — свіже м'ясо, сало, а також ковбасу, сосиски тощо;

кисломолочні продукти.

Так, як сало є продуктом тваринного походження, його ввезення заборонено на територію ЄС і митники його конфіскують. Ви можете зробити собі бутерброди із салом в дорогу, проте чи забирати їх у вас, залишиться на розсуд прикордонників. Деякі заплющують на це очі, інші ж навпаки — змушують викидати.

Сало з гірчицею. Фото: Pinterest

З рибою та морепродуктами діють трохи м'якші обмеження — такі продукти можна перевозити через кордон вагою до 20 кг. А ось фруктів та овочів з собою можна сумарно брати не більше 5 кілограмів.

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