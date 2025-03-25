Можно ли брать с собой сало в путешествие — правила ЕС

Проверка пассажиров в пограничной зоне. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы/Facebook

Сало является одним из самых любимых продуктов украинцев, которое далеко не всегда можно найти за границей. Однако правила Евросоюза строго запрещают брать его в путешествие.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, из-за каких продуктов вас могут не пропустить на границе.

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Правила Евросоюза строго запрещают ввозить на его территорию популярные продукты:

свежее молоко;

мясные продукты животного происхождения — свежее мясо, сало, а также колбасу, сосиски и т.д;

кисломолочные продукты.

Так как сало является продуктом животного происхождения, его ввоз запрещен на территорию ЕС и таможенники его конфискуют. Вы можете сделать себе бутерброды с салом в дорогу, однако забирать ли их у вас, останется на усмотрение пограничников. Некоторые закрывают на это глаза, другие же, наоборот, заставляют выбрасывать.

Сало с горчицей. Фото: Pinterest

С рыбой и морепродуктами действуют немного более мягкие ограничения — такие продукты можно перевозить через границу весом до 20 кг. А вот фруктов и овощей с собой можно суммарно брать не более 5 килограммов.

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