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Шлейф попелу на 8 км — рейси на Балі скасували через вулкан

21 березня 2025 21:36
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Виверження вулкана в Індонезії — який рівень небезпеки
Виверження вулкана Левотобі Лакі-Лакі.Фото: Reuters
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Щонайменше сім міжнародних рейсів з індонезійського курортного острова Балі було скасовано. Причиною стало потужне виверження вулкана Левотобі Лакі-Лакі.

Про це повідомляє The Guardian.

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Повідомляється про виверження двовершинного вулкана висотою 1703 м на туристичному острові Флорес.

Через потенційну небезпеку було скасовано сім міжнародних рейсів, шість з яких — рейси авіакомпанії Jetstar до Австралії та один рейс авіакомпанії Air Asia до Куала-Лумпура. Ще кілька рейсів — внутрішніх і міжнародних, у тому числі до Таїланду, Сінгапуру та Австралії — було затримано.

Повідомлень про пошкодження довколишніх сіл не надходило, проте Індонезійське агентство вулканології  попередило мешканців про можливість сходження вулканічних селів через сильні дощі.

Шлейф попелу на 8 км — рейси на Балі скасували через вулкан - фото 1
Виверження вулкана Левотобі Лакі-Лакі.Фото: Reuters

Через тривале виверження геологічне агентство країни підвищило рівень тривоги на вулкані до найвищого за чотирирівневою системою.

Нагадаємо, ми розповідали, які локації варто відвідати в Гонконгу. Також ми розповідали, яке іспанське місто варто відвідати в березні.  

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