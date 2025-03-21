Виверження вулкана в Індонезії — який рівень небезпеки

Виверження вулкана Левотобі Лакі-Лакі.Фото: Reuters

Щонайменше сім міжнародних рейсів з індонезійського курортного острова Балі було скасовано. Причиною стало потужне виверження вулкана Левотобі Лакі-Лакі.

Про це повідомляє The Guardian.

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Через потенційну небезпеку було скасовано сім міжнародних рейсів, шість з яких — рейси авіакомпанії Jetstar до Австралії та один рейс авіакомпанії Air Asia до Куала-Лумпура. Ще кілька рейсів — внутрішніх і міжнародних, у тому числі до Таїланду, Сінгапуру та Австралії — було затримано.

Повідомлень про пошкодження довколишніх сіл не надходило, проте Індонезійське агентство вулканології попередило мешканців про можливість сходження вулканічних селів через сильні дощі.

Виверження вулкана Левотобі Лакі-Лакі.Фото: Reuters

Через тривале виверження геологічне агентство країни підвищило рівень тривоги на вулкані до найвищого за чотирирівневою системою.

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