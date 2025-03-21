Виверження вулкана в Індонезії — який рівень небезпеки

Шлейф попелу на 8 км — рейси на Балі скасували через вулкан
Щонайменше сім міжнародних рейсів з індонезійського курортного острова Балі було скасовано. Причиною стало потужне виверження вулкана Левотобі Лакі-Лакі.
Про це повідомляє The Guardian.
Виверження вулкана в Індонезії
Повідомляється про виверження двовершинного вулкана висотою 1703 м на туристичному острові Флорес.
Через потенційну небезпеку було скасовано сім міжнародних рейсів, шість з яких — рейси авіакомпанії Jetstar до Австралії та один рейс авіакомпанії Air Asia до Куала-Лумпура. Ще кілька рейсів — внутрішніх і міжнародних, у тому числі до Таїланду, Сінгапуру та Австралії — було затримано.
Повідомлень про пошкодження довколишніх сіл не надходило, проте Індонезійське агентство вулканології попередило мешканців про можливість сходження вулканічних селів через сильні дощі.
Через тривале виверження геологічне агентство країни підвищило рівень тривоги на вулкані до найвищого за чотирирівневою системою.
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