Як зекономити на багажі в аеропорту — поради туристам

Експерт розрив, як уникнути зборів за ручну поклажу в літак
Незаплановані витрати можуть зіпсувати відпустку. Важливо знати, як зекономивши на квитках на літак, не переплатити за ручну кладь на стійці реєстрації.
Про це пише Daily Mail.
Як зекономити на багажі в аеропорту
Експерт з подорожей розповів пасажирів, як "обійти правила" авіакомпаній. Він порадив придбати сумку в duty free, щоб упакувати всі речі, що не влізли в ручну поклажу.
"Як правило, товари, придбані в аеропорту, не враховуються в нормі перевезення багажу, тому ви можете трохи обійти правила, упакувавши трохи більше в сумку для покупок", — зазначив експерт.
Фахівець також порекомендував вдягти в аеропорт об'ємніший одяг, щоб заощадити місце в маленькій ручній поклажі.
"Авіакомпанії не зарахують вашу лижну куртку до норми багажу, якщо вона не у вашій сумці. Вам буде набагато легше пакувати речі у відпустку без верхнього одягу, який займає більшу частину валізи", — додав експерт.
У куртку ви також зможете заховати особисті речі, зокрема, телефон, паспорт, ключі та документи.
Нагадаємо, ми розповідали, які країни збільшують туристичні збори в літній період. Також пілот розкрив, чому важливо на борту літака вмикати режим авіапольоту.
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