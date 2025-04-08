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Експерт розрив, як уникнути зборів за ручну поклажу в літак

8 квітня 2025 15:03
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Як зекономити на багажі в аеропорту — поради туристам
Мандрівники в аеропорту. Фото: Freepik
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Незаплановані витрати можуть зіпсувати відпустку. Важливо знати, як зекономивши на квитках на літак, не переплатити за ручну кладь на стійці реєстрації.

Про це пише Daily Mail.

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Як зекономити на багажі в аеропорту

Експерт з подорожей розповів пасажирів, як "обійти правила" авіакомпаній. Він порадив придбати сумку в duty free, щоб упакувати всі речі, що не влізли в ручну поклажу.

"Як правило, товари, придбані в аеропорту, не враховуються в нормі перевезення багажу, тому ви можете трохи обійти правила, упакувавши трохи більше в сумку для покупок", — зазначив експерт.

Фахівець також порекомендував вдягти в аеропорт об'ємніший одяг, щоб заощадити місце в маленькій ручній поклажі. 

Експерт розрив, як уникнути зборів за ручну поклажу в літак - фото 1
Турист з валізою. Фото: Freepik

"Авіакомпанії не зарахують вашу лижну куртку до норми багажу, якщо вона не у вашій сумці. Вам буде набагато легше пакувати речі у відпустку без верхнього одягу, який займає більшу частину валізи", — додав експерт.

У куртку ви також зможете заховати особисті речі, зокрема, телефон, паспорт, ключі та документи. 

Нагадаємо, ми розповідали, які країни збільшують туристичні збори в літній період. Також пілот розкрив, чому важливо на борту літака вмикати режим авіапольоту.

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