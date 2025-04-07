Для чого вмикати іконку літака на телефоні — пояснення для пасажирів

"Режим польоту" у смартфоні. Фото: Pinterest

В кожного з нас на смартфонах доступний режим польоту. Багато пасажирів вважають, що вмикати його в літаку це проста формальність та застаріле правило, насправді ця вимога пов'язана із безпекою польоту.

Про це пише Daily Express.

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Пілот однієї з популярних авіаліній попередив, що "режим польоту" — це життєво важливий захід безпеки, ігнорування якого може завдати суттєвих проблем у комунікації членів екіпажу літака.

Річ у тім, що мобільні пристрої, не переведені в авіаційний режим, можуть випромінювати сигнали, які заважають роботі навушників пілотів.

"Навіть якщо лише кілька пасажирів залишать свої телефони увімкненими, ці сигнали можуть створювати радіоперешкоди та звучать як комар у вусі, коли ми спілкуємося з авіадиспетчерами", — розповів пілот.

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