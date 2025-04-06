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Сушені гриби у валізі — чи можуть конфіскувати на кордоні

6 квітня 2025 17:45
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Чи можна везти сушені гриби через кордон — митні правила
Сушені гриби. Фото: Freepik
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Збори у відпустку — справжній квест. Щоб без зайвих проблем перетнути кордон, варто знати про обмеження, покладені на громадян.

Про те, чи можна з собою перевозити сушені гриби, пише 24 Канал.

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Чи можна везти гриби через кордон

Зазначається, що митні правила не забороняють перевозити сушені гриби, проте введені обмеження.

Пасажири можуть провезти до країн ЄС сушені гриби загальною вагою до 2 кілограмів. Для ввезення понад передбачену норму необхідно мати на руках фітосанітарний паспорт.

Гриби мають бути щільно запакованими і не мати слідів зараження чи плісняви. Пакувати їх краще у прозорий пакет чи контейнер та додати напис саме із їх видом.

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Проходження митного контролю. Фото: ДСПУ

Також не варто намагатися заховати гриби у важкодоступні місця валізи, щоб не спровокувати додаткові питання в прикордонників.

Нагадаємо, ми розповідали, в якій країні можна вигідно відпочити. Також турист розповів, де в Італії роблять найсмачніший десерт у світі.

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