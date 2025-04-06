Чи можна везти сушені гриби через кордон — митні правила

Сушені гриби. Фото: Freepik

Збори у відпустку — справжній квест. Щоб без зайвих проблем перетнути кордон, варто знати про обмеження, покладені на громадян.

Про те, чи можна з собою перевозити сушені гриби, пише 24 Канал.

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Зазначається, що митні правила не забороняють перевозити сушені гриби, проте введені обмеження.

Пасажири можуть провезти до країн ЄС сушені гриби загальною вагою до 2 кілограмів. Для ввезення понад передбачену норму необхідно мати на руках фітосанітарний паспорт.

Гриби мають бути щільно запакованими і не мати слідів зараження чи плісняви. Пакувати їх краще у прозорий пакет чи контейнер та додати напис саме із їх видом.

Проходження митного контролю. Фото: ДСПУ

Також не варто намагатися заховати гриби у важкодоступні місця валізи, щоб не спровокувати додаткові питання в прикордонників.

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