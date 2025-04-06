Чи можна везти сушені гриби через кордон — митні правила

Сушені гриби у валізі — чи можуть конфіскувати на кордоні
Збори у відпустку — справжній квест. Щоб без зайвих проблем перетнути кордон, варто знати про обмеження, покладені на громадян.
Про те, чи можна з собою перевозити сушені гриби, пише 24 Канал.
Чи можна везти гриби через кордон
Зазначається, що митні правила не забороняють перевозити сушені гриби, проте введені обмеження.
Пасажири можуть провезти до країн ЄС сушені гриби загальною вагою до 2 кілограмів. Для ввезення понад передбачену норму необхідно мати на руках фітосанітарний паспорт.
Гриби мають бути щільно запакованими і не мати слідів зараження чи плісняви. Пакувати їх краще у прозорий пакет чи контейнер та додати напис саме із їх видом.
Також не варто намагатися заховати гриби у важкодоступні місця валізи, щоб не спровокувати додаткові питання в прикордонників.
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