Курорти за системою все включено — де бюджетно відпочити влітку 2025

Курортне місто Сусс у Тунісі. Фото: Tripadvisor

Українці можуть обрати відпочинок біля моря влітку, аби насолодитися відпусткою. Хороший варіант — заздалегідь придбати путівку на курорт, який обслуговує туристів за системою "все включено". Тоді не доведеться хвилюватися за непередбачувані фінансові витрати на харчування чи розваги в готелі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, в яке мальовниче місце можуть поїхати українці у 2025 році.

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Яка вартість туру в Туніс

Екзотичний Туніс, розташований у Північній Африці, стане непоганим варіантом для подорожніх, які хочуть побачити світ і насолодитися красою незнайомої культури. Туніська Республіка розташована на узбережжі Середземного моря, вона є найменшою за площею арабською державою Північної Африки.

Відпочивальників чекає тепле море та м’який клімат. Пляжний сезон триває з травня до жовтня, тому часу на відпустку достатньо. Туристи відмічають чисті пляжі, лазурну воду і комфортну температуру повітря. Плюс можна відволіктися від моря, відвідавши пустелю, римські руїни чи арабські базари.

Хороша новина в тому, що ціни в готелях за системою "все включено" нижчі, ніж на багатьох курортах Європи. Завдяки вигідним турпакетам можна навіть зекономити. Серед популярних локацій для літнього відпочинку такі.

Хаммамет — люксовий курорт з безліччю пляжів, розвиненою інфраструктурою та активним нічним життям.

Місто Хаммамет у Тунісі. Фото: Tripadvisor

Сусс — портове місто, популярне серед молоді та багате історичними пам’ятниками.

Місто Сусс у Тунісі. Фото: Tripadvisor

Джерба — острівний курорт із білосніжними пляжами та місцевим колоритом.

Острів Джерба у Тунісі. Фото: Tripadvisor

Путівка на двох протягом 2-9 червня 2025 року обійдеться українським туристам у 35 000 грн. Стільки коштує проживання у готелі Samira Club (Хаммамет) за системою "все включено". Щоб провести час у Суссі, доведеться заплатити в середньому 39 000 грн на двох. Це вартість проживання в чотиризірковому готелі Thalassa Sousse протягом 5-12 червня.

Вартість літніх турів у Туніс. Фото: скриншот

Нагадаємо, гірськолижний курорт Буковель залишається одним із найпривабливіших місць для інвестування в нерухомість. Ціни на квартири зросли, зокрема середня вартість однокімнатного житла становить 1 500-2 000 доларів за квадратний метр.

Також ми писали, що на головному пляжі L'Albir Beach в Аліканте запровадили сувору заборону. Влітку 2025 року відвідувачі більше не зможуть курити на території пляжу. За порушення вимоги передбачається штраф у розмірі 2 000 євро (орієнтовно 90 000 грн).