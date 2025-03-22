Найкращий курорт за системою все включено — куди українцям поїхати влітку 2025

Відпочинок на курорті. Фото: Tripadvisor

До літа залишилося зовсім небагато часу, тож потрібно вже зараз планувати відпочинок біля моря. Європа пропонує безліч курортів, які працюють за системою обслуговування "все включено". Це означає, що відвідувачам не доведеться хвилюватися за додаткові фінансові витрати, як от харчування і розваги.

Сайт Новини.LIVE розповідає, куди можуть поїхати українці влітку 2025 року не за "всі гроші світу".

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Яка вартість туру в Чорногорію

Хорошим вибором стане затишна і бюджетна Чорногорія з великою кількістю курортних локацій. Туристи з усього світу можуть насолоджуватися пляжним відпочинком на Адріатичному узбережжі, а також відвідати середньовічні пам'ятки, озера, національні парки та інші цікаві місця.

Якщо ви шукаєте невеличкий курорт, але з розвиненою інфраструктурою, чудовим рішенням буде поїхати у селище Чань. Воно розташоване в Барській Рів’єрі, осторонь від головної автомобільної магістралі. Населений пункт стоїть на ділянці морського узбережжя та оточений двома пагорбами.

Цей курорт обирають за надзвичайно красивий пляж — Перлинний. Назва пішла від форми гальки у вигляді дрібних камінчиків, які своїм білим кольором нагадують розсипи перлин. Там часто відпочивають цілими сім’ями, оскільки пляж може похвалитися спеціально обгородженими зонами для купання дітей.

Курортне селище Чань у Чорногорії. Фото: Tripadvisor

Ще одна перевага курорту Чань — це гаї евкаліптів, кипарисів і сосен. Завдяки природі туристи не просто ніжаться під сонцем, але й дихають повітрям, наповненим корисними ефірними маслами. Готельна інфраструктура також добре розвинена. Гості селища мають змогу забронювати апартаменти на будь-який смак і гаманець, отримуючи обслуговування "все включено".

Наприклад, у 4-зірковому готелі Monte Mare проживання влітку протягом трьох днів і чотирьох ночей обійдеться у 23 500 грн на двох. А готель Pearl Beach пропонує двомісні номери всього за 26 200 грн. Заклади мало чим поступаються розкішним п’ятизірковим приміщенням, тож за зручність хвилюватися не доведеться.

Готель у Чорногорії. Фото: скриншот

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, високий сезон на гірськолижному курорті Буковель закінчився, отже ціни на проживання, харчування і розваги трохи впали. Весною українці можуть чимало зекономити на відпочинку в горах.

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