Ніч в замку недалеко від Києва — чому варто відвідати

Замок в Радомишлі. Фото: wikipedia.org

За 100 кілометрів від Києва в місті Радомишль Житомирської області розташовується замок-музей. В ньому можна переночувати та поринути в атмосферу XVI-XVII століття.

Про це розповів користувач тревел-блогер Вадим Грінько в TikTok.

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Мандрівник розповів, що замок цікавий і ззовні, і зсередини. Він розташований на великій території із мальовничою природою. Кімнати всередині замку стилізовані під XVI-XVII століття — кам'яні стіни, багато дерева, картини та старовинні мапи.

Сніданок включений у вартість проживання, проте турист не залишився в захваті від кухні замку.

Відвідувачі музею також можуть безкоштовно побувати на екскурсії з виготовлення паперу за технологією XVIII століття.

Ніч в такому замку-музеї на двох вартує 4 тисячі гривень.

@vadymgrinko Прочитайте перед тим, як бронювати ніч у цьому замку ⤵️ Готель працює весь тиждень, але якщо будете проживати в будні, то ресторан не працює, екскурсій тут не проводять - тільки на вихідних. Сервіс тут трохи провінційний, хоча ціна далека не низька. В чому він проявляється? Наприклад, ви приходите на сніданок і ще кілька хвилин маєте шукати персонал, щоб вам приготували поїсти. Або машину не пускають заїхати на територію, поки не заплатиш гроші за номер (а раптом ви передумаєте - шо дарма ворота відчиняти🤣). Також засмутила ситуація - ми забулися свій шампунь в номері і попросили вислати його поштою - адміністратор попросила за цю послугу 300 грн + оплата доставки. І найсмішніше, що цю ж адміністраторку ми підвозили на своєму авто в місто, щоб вона не йшла пішки/не чекала маршрутку (ясна річ, гроші з неї ніхто не брав). Тому досвід дуже прикольний, але готуйтесь, що тут далеко не все ідеально 🙌 Літнє фото з дрону – @Julia Berk На моїй Мапі подорожей Україною – більше 400 вау-локацій, які точно здивують. Придбати можна за посиланням у профілі 🗺️ ♬ Who You Share It With - Layup

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