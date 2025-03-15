Бюджетний відпочинок за системою "все включено" — який курорт обрати у 2025 році

Курорт у Греції. Фото: Tripadvisor

Планування літнього відпочинку починається з вибору локації. Рекомендуємо звернути увагу на курорти за системою "все включено", адже тоді не доведеться хвилюватися за витрати на харчування і розваги. Не всі путівки обійдуться дорого, оскільки існують бюджетні місця, від яких вдасться отримати незабутні враження.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який курорт за системою "все включено" обрати влітку 2025 року.

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Яка вартість туру в Грецію

Хорошим місцем для відпочинку є Греція, яка приваблює туристів з усього світу. Чимало бюджетних готелів розташовані на півострові Халкідікі — одному з найпривабливіших районів країни. Він покритий віковими сосновими гаями, оливковими деревами і виноградними плантаціями.

Там є містечко Уранополіс, що в перекладі означає "місто неба". Туристам доступні численні готельні комплекси за системою "все включено", чисті пляжі, лазурна вода Егейського моря, археологічні та культурні пам'ятки. Купуючи путівки в Уранополіс, люди знаходять спокій, комфорт і незабутній відпочинок.

Пляжний відпочинок на півострові Халкідікі. Фото: Tripadvisor

Постає питання, скільки коштує поїздка на півострів Халкідікі. Згідно з даними відомої української туристичної фірми, тур в Уранополіс обійдеться для двох дорослих орієнтовно у 27 000-30 000 грн. Зокрема, готель Xenios Theoxenia пропонує номер і повноцінне харчування, а також безліч розваг:

міні-футбол;

водні види спорту;

каное (платно);

настільний теніс;

джакузі;

дитячий клуб тощо.

Вартість туру в Уранополіс. Фото: скриншот

Пляж розташований всього у 30 метрах від готелю. Також навколо — розвинена інфраструктура з ресторанами, кав’ярнями, барами, торговельними центрами, розважальними комплексами. Загалом відпочинок в Уранополісі підійде всім, це курорт з унікальною родзинкою.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Буковелі почнеться низький сезон 17 березня. Це означає, що вартість проживання, ціни на ski-pass та розваги будуть знижені, оскільки туристів поменшає. Ми дізналися, скільки коштує відпочинок на гірськолижному курорті навесні 2025 року.

Також ми писали, що відпочинок у парку може обернутися великими фінансовими санкціями. Українцям заборонено розпалювати багаття в парковій зоні, окрім спеціально відведених місць. За відкритий вогонь і навіть мангал штрафують.