Найкращий курорт за системою "все включено" — куди поїхати влітку 2025

Курортний відпочинок. Фото: Tripadvisor

Обираючи місце для літнього відпочинку, варто звернути увагу на європейські курорти, які обслуговують відвідувачів за системою "все включено". Не варто думати, ніби путівка обійдеться дуже дорого. Існують місця, де вдасться бюджетно поселитися, отримавши незабутні враження від поїздки.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який курорт за системою "все включено" обрати українцям у 2025 році.

Читайте також:

Яка вартість туру в Болгарію

Туристам доступні локації по всьому світу на різний гаманець. Але українцям вигідно шукати курорти в Європі, оскільки не доведеться переплачувати за далеку дорогу. Один із найкращих райських куточків для відпочивальників розташований у Болгарії.

Йдеться про популярний курорт на узбережжі Чорного моря під назвою "Золоті Піски". Він відомий своїм золотавим піском, м'яким кліматом і лікувальними термальними джерелами. На вибір гостей — велика кількість готелів (як сучасних комплексів, так і приватних котеджів), аквапарки, ресторани, клуби, спа-центри тощо.

Для поціновувачів активного відпочинку присутні водні види спорту. Поруч розташовується природний парк "Золоті Піски" — ідеальне місце для піших прогулянок.

Курорт "Золоті Піски" в Болгарії. Фото: Tripadvisor

Згідно з інформацією мережі туристичних агенцій "Поїхали з нами", літня путівка на двох обійдеться українцям мінімум у 15 000 грн (чотири дні та дві ночі). Є безліч готелів на вибір:

Diana;

Varshava;

Sunny Varshava;

Allegra Balneo & SPA;

Gladiola;

Detelina;

Perla та ін.

Всі готелі обслуговують клієнтів за системою "все включено", отже українцям не потрібно хвилюватися за харчування, оскільки сніданок, обід і вечеря входять у вартість путівки.

Вартість проживання в готелях Болгарії. Фото: скриншот

Вартість проживання в готелях Болгарії. Фото: скриншот

Вартість проживання в готелях Болгарії. Фото: скриншот

Вартість проживання в готелях Болгарії. Фото: скриншот 1 / 4

"Золоті Піски" — це унікальний курорт, який підійде сім’ям із дітьми, парам закоханих і самотнім відпочивальникам. А бюджетні ціни роблять його доступним для більшості категорій громадян.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, часто люди відкладають поїздки на курорт через високу вартість путівок. Але в Європі можна відвідати райський куточок, за який не доведеться віддавати великі гроші. Мова про пляж Тіран в Іспанії. Ніч у кемпінгу обійдеться всього у 1000 грн.

Також ми писали, що українці відвідують гірськолижний курорт Буковель навіть весною. В цю пору року вдається зекономити на проживанні, оскільки готелі встановлюють знижки. Так курорт стає більш доступним для широкого кола туристів.