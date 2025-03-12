Лучший курорт по системе "все включено" — куда поехать летом 2025

Курортный отдых на курорте. Фото: Tripadvisor

Выбирая место для летнего отдыха, стоит обратить внимание на европейские курорты, которые обслуживают посетителей по системе "все включено". Не нужно думать, будто путевка обойдется очень дорого. Существуют места, где удастся бюджетно поселиться, получив незабываемые впечатления от поездки.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой курорт по системе "все включено" выбрать украинцам в 2025 году.

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Какая стоимость тура в Болгарию

Туристам доступны локации по всему миру на разный кошелек. Но украинцам выгодно искать курорты в Европе, поскольку не придется переплачивать за дальнюю дорогу. Один из лучших райских уголков для отдыхающих расположен в Болгарии.

Речь идет о популярном курорте на побережье Черного моря под названием "Золотые Пески". Он известен своим золотистым песком, мягким климатом и лечебными термальными источниками. На выбор гостей — большое количество отелей (как современных комплексов, так и частных коттеджей), аквапарки, рестораны, клубы, спа-центры и т.д.

Для любителей активного отдыха присутствуют водные виды спорта. Рядом располагается природный парк "Золотые Пески" — идеальное место для пеших прогулок.

Курорт "Золотые Пески" в Болгарии. Фото: Tripadvisor

Согласно информации сети туристических агентств "Поехали с нами", летняя путевка на двоих обойдется украинцам минимум в 15 000 грн (четыре дня и две ночи). Есть множество отелей на выбор:

Diana;

Varshava;

Sunny Varshava;

Allegra Balneo & SPA;

Gladiola;

Detelina;

Perla и др.

Все отели обслуживают клиентов по системе "все включено", так что украинцам не нужно волноваться за питание, поскольку завтрак, обед и ужин входят в стоимость путевки.

Стоимость проживания в отелях Болгарии. Фото: скриншот

Стоимость проживания в отелях Болгарии. Фото: скриншот

Стоимость проживания в отелях Болгарии. Фото: скриншот

Стоимость проживания в отелях Болгарии. Фото: скриншот 1 / 4

"Золотые Пески" — уникальный курорт, который подойдет семьям с детьми, парам влюбленных и одиноким отдыхающим. А бюджетные цены делают его доступным для большинства категорий граждан.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, часто люди откладывают поездки на курорт из-за высокой стоимости путевок. Но в Европе можно посетить райский уголок, за который не придется отдавать большие деньги. Речь о пляже Тиран в Испании. Ночь в кемпинге обойдется всего в 1000 грн.

Также мы писали, что украинцы посещают горнолыжный курорт Буковель даже весной. В это время года удается сэкономить на проживании, поскольку отели устанавливают скидки. Так курорт становится более доступным для широкого круга туристов.