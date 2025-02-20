Найбюджетніший курорт для відпочинку в Європі — пляж Тіран в Іспанії

Чисті пляжі та смачна їжа — курорт, що обійдеться в 1000 грн
Ми часто відкладаємо мандрівки через високу вартість квитків, готелів та розваг. Проте в Європі існує райський куточок із неймовірними пляжами та смачною кухнею, де не доведеться витрачати сотні тисяч гривень.
Редакція Новини.LIVE розповідає, чому варто відвідати пляж Тіран в Іспанії.
Чим унікальний пляж Тіран в Іспанії
Досвідчені туристи радять відвідати кемпінг Kampaoh Ría de Vigo із розкішним пляжем Тіран. Одна ніч в такому кемпінгу вам орієнтовно обійдеться в 1000 гривень. Окрім зручностей в готелі, можна забронювати намети та насолодитися красою узбережжя.
В цьому місті мандрівників вразить не лише кришталева вода на пляжі, а й неймовірні гірські пейзажі. Окрім розкішних краєвидів, туристи будуть приємно здивовані місцевою кухнею. Окрім того, страви коштують недорого.
У вересні до цього райського куточка можна дістатись лоукостером всього за 20 доларів (830 грн).
Нагадаємо, ми розповідали про найкращі пляжі світу. Також ми писали про те, як таксисти ошукують туристів в Туреччині.
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