Найбюджетніший курорт для відпочинку в Європі — пляж Тіран в Іспанії

Пляж Тіран в Іспанії. Фото: tripadvisor.com

Ми часто відкладаємо мандрівки через високу вартість квитків, готелів та розваг. Проте в Європі існує райський куточок із неймовірними пляжами та смачною кухнею, де не доведеться витрачати сотні тисяч гривень.

Редакція Новини.LIVE розповідає, чому варто відвідати пляж Тіран в Іспанії.

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Досвідчені туристи радять відвідати кемпінг Kampaoh Ría de Vigo із розкішним пляжем Тіран. Одна ніч в такому кемпінгу вам орієнтовно обійдеться в 1000 гривень. Окрім зручностей в готелі, можна забронювати намети та насолодитися красою узбережжя.

В цьому місті мандрівників вразить не лише кришталева вода на пляжі, а й неймовірні гірські пейзажі. Окрім розкішних краєвидів, туристи будуть приємно здивовані місцевою кухнею. Окрім того, страви коштують недорого.

У вересні до цього райського куточка можна дістатись лоукостером всього за 20 доларів (830 грн).

Намети біля пляжу Тіран. Фото: Kampaoh Ría de Vigo

Пляж Тіран в Іспанії. Фото: Kampaoh Ría de Vigo

Нагадаємо, ми розповідали про найкращі пляжі світу. Також ми писали про те, як таксисти ошукують туристів в Туреччині.