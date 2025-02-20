Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Туризм arrow Чистые пляжи и вкусная еда — курорт, который обойдется в 1000 грн arrow

Чистые пляжи и вкусная еда — курорт, который обойдется в 1000 грн

20 февраля 2025 18:40
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор
Самый бюджетный курорт для отдыха в Европе - пляж Тиран в Испании
Пляж Тиран в Испании. Фото: tripadvisor.com
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор

Мы часто откладываем путешествия из-за высокой стоимости билетов, отелей и развлечений. Однако в Европе существует райский уголок с невероятными пляжами и вкусной кухней, где не придется тратить сотни тысяч гривен.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, почему стоит посетить пляж Тиран в Испании.

Читайте также:

Чем уникален пляж Тиран в Испании

Опытные туристы советуют посетить кемпинг Kampaoh Ría de Vigo с роскошным пляжем Тиран. Одна ночь в таком кемпинге вам ориентировочно обойдется в 1000 гривен. Кроме удобств в отеле, можно забронировать палатки и насладиться красотой побережья.

В этом городе путешественников поразит не только кристальная вода на пляже, но и невероятные горные пейзажи. Кроме роскошных пейзажей, туристы будут приятно удивлены местной кухней. Кроме того, блюда стоят недорого.

В сентябре в этот райский уголок можно добраться лоукостером всего за 20 долларов (830 грн).

Чисті пляжі та смачна їжа — курорт, що обійдеться в 1000 грн - фото 1
Палатки возле пляжа Тиран. Фото: Kampaoh Ría de Vigo
Чисті пляжі та смачна їжа — курорт, що обійдеться в 1000 грн - фото 2
Пляж Тиран в Испании. Фото: Kampaoh Ría de Vigo

Напомним, мы рассказывали о лучших пляжах мира. Также мы писали о том, как таксисты обманывают туристов в Турции.

отдых путешествие пляж Испания курорты
Реклама
Реклама
Реклама