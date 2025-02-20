Самый бюджетный курорт для отдыха в Европе - пляж Тиран в Испании

Пляж Тиран в Испании. Фото: tripadvisor.com

Мы часто откладываем путешествия из-за высокой стоимости билетов, отелей и развлечений. Однако в Европе существует райский уголок с невероятными пляжами и вкусной кухней, где не придется тратить сотни тысяч гривен.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, почему стоит посетить пляж Тиран в Испании.

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Опытные туристы советуют посетить кемпинг Kampaoh Ría de Vigo с роскошным пляжем Тиран. Одна ночь в таком кемпинге вам ориентировочно обойдется в 1000 гривен. Кроме удобств в отеле, можно забронировать палатки и насладиться красотой побережья.

В этом городе путешественников поразит не только кристальная вода на пляже, но и невероятные горные пейзажи. Кроме роскошных пейзажей, туристы будут приятно удивлены местной кухней. Кроме того, блюда стоят недорого.

В сентябре в этот райский уголок можно добраться лоукостером всего за 20 долларов (830 грн).

Палатки возле пляжа Тиран. Фото: Kampaoh Ría de Vigo

Пляж Тиран в Испании. Фото: Kampaoh Ría de Vigo

Напомним, мы рассказывали о лучших пляжах мира. Также мы писали о том, как таксисты обманывают туристов в Турции.