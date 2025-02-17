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Названо ТОП-20 кращих бюджетних авіакомпаній 2025 року

17 лютого 2025 18:10
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор
Найкращі бюджетні авіакомпанії - топ-20 лоукостерів 2025 року
Літак. Фото: Freepik
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор

Щорічна премія World's Best Airline Awards 2025 оголосила переможців. Відзнаку отримують не лише авіаперевізники із повним спектром послуг, а й лоукостери.

Переможців оголосили на сайті Airline Ratings.

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У рейтингу премії представлені авіакомпанії, які пропонують пасажирам поєднання доступних послуг на борту, таких як харчування, напої та закуски. Окрім того, враховується наявність додаткових послуг — наприклад, Wi-Fi на боту чи інші розваги.

Кожен із перевізників забезпечує пасажирам низькі ціни, а також мають гарну мережу маршрутів. 

І найважливіше, що ці компанії відповідають суворим стандартам безпеки, включаючи семизірковий рейтинг безпеки.

Ось 20 найкращих лоукостерів на 2025 рік:

  • AirAsia
  • Jetstar
  • AirBaltic
  • HK Express
  • Easyjet
  • FlyDubai
  • Ryanair
  • Scoot
  • Breeze
  • Southwest
  • SKY Airline
  • FlyNas
  • TUI
  • Norwegian
  • Indi GO
  • Air Arabia
  • Volaris
  • Jet2
  • Wizz
  • Vueling

Раніше стало відомо, які 20 нових готелів визнано кращими у світі у 2025 році. А також дізнайтеся, як не отримати штраф у 1500 євро на відпочинку в Португалії.

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