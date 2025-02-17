Найкращі бюджетні авіакомпанії - топ-20 лоукостерів 2025 року

Названо ТОП-20 кращих бюджетних авіакомпаній 2025 року
Щорічна премія World's Best Airline Awards 2025 оголосила переможців. Відзнаку отримують не лише авіаперевізники із повним спектром послуг, а й лоукостери.
Переможців оголосили на сайті Airline Ratings.
Кращі бюджетні авіакомпанії року
У рейтингу премії представлені авіакомпанії, які пропонують пасажирам поєднання доступних послуг на борту, таких як харчування, напої та закуски. Окрім того, враховується наявність додаткових послуг — наприклад, Wi-Fi на боту чи інші розваги.
Кожен із перевізників забезпечує пасажирам низькі ціни, а також мають гарну мережу маршрутів.
І найважливіше, що ці компанії відповідають суворим стандартам безпеки, включаючи семизірковий рейтинг безпеки.
Ось 20 найкращих лоукостерів на 2025 рік:
- AirAsia
- Jetstar
- AirBaltic
- HK Express
- Easyjet
- FlyDubai
- Ryanair
- Scoot
- Breeze
- Southwest
- SKY Airline
- FlyNas
- TUI
- Norwegian
- Indi GO
- Air Arabia
- Volaris
- Jet2
- Wizz
- Vueling
Раніше стало відомо, які 20 нових готелів визнано кращими у світі у 2025 році. А також дізнайтеся, як не отримати штраф у 1500 євро на відпочинку в Португалії.
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