Найкращі бюджетні авіакомпанії - топ-20 лоукостерів 2025 року

Літак. Фото: Freepik

Щорічна премія World's Best Airline Awards 2025 оголосила переможців. Відзнаку отримують не лише авіаперевізники із повним спектром послуг, а й лоукостери.

Переможців оголосили на сайті Airline Ratings.

Читайте також:

Кращі бюджетні авіакомпанії року

У рейтингу премії представлені авіакомпанії, які пропонують пасажирам поєднання доступних послуг на борту, таких як харчування, напої та закуски. Окрім того, враховується наявність додаткових послуг — наприклад, Wi-Fi на боту чи інші розваги.

Кожен із перевізників забезпечує пасажирам низькі ціни, а також мають гарну мережу маршрутів.

І найважливіше, що ці компанії відповідають суворим стандартам безпеки, включаючи семизірковий рейтинг безпеки.

Ось 20 найкращих лоукостерів на 2025 рік:

AirAsia

Jetstar

AirBaltic

HK Express

Easyjet

FlyDubai

Ryanair

Scoot

Breeze

Southwest

SKY Airline

FlyNas

TUI

Norwegian

Indi GO

Air Arabia

Volaris

Jet2

Wizz

Vueling

Раніше стало відомо, які 20 нових готелів визнано кращими у світі у 2025 році. А також дізнайтеся, як не отримати штраф у 1500 євро на відпочинку в Португалії.