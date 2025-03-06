Ціни на готелі в Буковелі дивують — скільки треба віддати за ніч

Басейн у готелі Radisson Blu Resort Bukovel. Фото: radissonhotels.com

У березні 2025 року гірськолижний курорт Буковель продовжує приваблювати туристів своїми мальовничими пейзажами та розвиненою інфраструктурою. Після пікового зимового сезону ціни на проживання зазвичай знижуються, що робить відпочинок більш доступним для ширшого кола відвідувачів.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як змінилися ціни на готелі в Буковелі у березні 2025 року та які варіанти проживання пропонуються туристам.

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Загальні тенденції цін на проживання

У зимовий сезон 2024/2025 років ціни на проживання в Буковелі були досить високими. Наприклад, вартість семиденного проживання у готелі Radisson Blu Resort Bukovel на двох становила 200 918 гривень.

Однак з настанням весни, зокрема у березні, ціни на проживання зазвичай знижуються, оскільки попит на гірськолижний відпочинок спадає. Це відкриває можливості для туристів насолодитися красою Карпат за більш привабливими цінами.

Огляд готелів Буковелю

У березні 2025 року туристи можуть обрати з широкого спектру готелів та типів номерів, залежно від бюджету та вподобань.

Бюджетні готелі

Готелі Villa VLAD & SPA та Конопка & SPA. Ціна за ніч за двох дорослих без харчування стартує від 1 200 гривень.

Готель "Князів двір". Двомісний номер з сніданком на двох дорослих — 1 500 гривень за ніч.

Готель Spark Hotel. Двомісний номер без харчування на двох дорослих — 1 550 гривень за ніч.

Готель Nikoletta. Мансардний номер з сніданком на двох дорослих — 1 651 гривень за ніч.

Готель Comfort House. Стандартний номер без харчування на двох дорослих — 1 651 гривень за ніч.

Готелі Milana SPA & Hotel та Turda. Покращений двомісний номер з сніданком на двох дорослих — 1 800 гривень за ніч.

Готель Imperial Hotel. Номер без харчування на двох дорослих — 1 800 гривень за ніч.

Готелі середнього сегмента

Готель Garda Apart Hotel. Апартаменти без харчування на двох дорослих — 1 900 гривень за ніч.

Готель Madison. Стандартний номер з сніданком на двох дорослих — 1 999 гривень за ніч.

Готель Villa Victoria. Мансардний номер з сніданком на двох дорослих — 2 000 гривень за ніч.

Готель "Під Стріхою". Стандартний номер з сніданком на двох дорослих — 2 000 гривень за ніч.

Готель Milli & Jon. Економномер з сніданком на двох дорослих зі SPA — 2 070 гривень за ніч.

Готель "Зелений бір". Покращений стандартний номер з сніданком на двох дорослих — 2 100 гривень за ніч.

Преміум-готелі

Mountain Residence Apartments & Chalet. Пропонує апартаменти від 8 303 гривень за ніч за двох дорослих. В вартість проживання входить сніданок та SPA.

Radisson Blu Resort Bukovel. П'ятизірковий готель з розкішними умовами проживання. Вартість номеру стартує від 8 500 гривень за ніч за двох дорослих та дитину.

Порівняння цін у березні 2025 року

У березні 2025 року очікується зниження цін на проживання в порівнянні з піковим зимовим сезоном. Бюджетні готелі можуть пропонувати номери за ціною від 1 000 до 1 500 гривень за ніч.

Готелі середнього сегмента можуть встановлювати ціни в діапазоні від 2 000 до 3 000 гривень за ніч. Преміум-готелі, такі як Radisson Blu Resort Bukovel, ймовірно, знизять вартість проживання, пропонуючи номери за ціною від 5 000 до 10 000 гривень за ніч, залежно від типу номера та додаткових послуг.

Фактори, що впливають на ціноутворення

Зростання цін на проживання в Буковелі обумовлене кількома факторами:

Попит. Незважаючи на війну, Буковель залишається популярним місцем відпочинку, що призводить до високого попиту на житло.

Інфляція. Економічна ситуація в країні сприяє зростанню цін на товари та послуги, включаючи готельний бізнес.

Витрати на обслуговування. Підвищення цін на енергоносії та продукти харчування впливає на собівартість готельних послуг.

Інвестиції в інфраструктуру. Покращення інфраструктури курорту та модернізація.

Поради щодо бронювання готелю у Буковелі

Раннє бронювання. Щоб отримати найкращі ціни та широкий вибір номерів, рекомендується бронювати проживання заздалегідь.

Гнучкі дати. Якщо у вас є можливість, обирайте дати поза вихідними та святковими днями, оскільки в цей час ціни можуть бути нижчими.

Пакетні пропозиції. Деякі готелі пропонують пакетні пропозиції, які включають проживання, харчування та додаткові послуги за зниженою ціною.

Березень 2025 року є чудовим часом для відвідування Буковелю, оскільки після зимового сезону ціни на проживання знижуються, а кількість туристів стає меншою. Це дозволяє насолодитися красою Карпат та інфраструктурою курорту за більш привабливими цінами. Незалежно від вашого бюджету, ви зможете знайти відповідний варіант проживання та отримати незабутні враження від відпочинку в Буковелі.

Раніше ми розповідали про три готелі із якісним сервісом поруч із Буковелем. Адже знявши готель не в самому популярному курорті Карпат, а поруч, можна суттєво зекономити сімейний бюджет.

Також ми підібрали кумедні тренди, зняті на схилах Буковелю серед початківців-лижників, які відображають їхні невпевнені спроби опанувати цей вид спорту. Користувачі соцмережі діляться відео, де їхні рухи на лижах виглядають незграбно та комічно.