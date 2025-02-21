ТОП-3 готелі поруч з Буковелем — де вигідно відпочити в Карпатах

Відпочинок у Буковелі. Фото: Bukovel/Facebook

Наприкінці зими можна вигідно та якісно відпочити в Карпатах. Суттєво зекономити сімейний бюджет можна, знявши готель не в самому Буковелі, а поруч.

Редакція Новини.LIVE розповідає про 3 готелі із якісним сервісом поруч із популярним курортом в Карпатах.

Читайте також:

Wood Hotel Resort&Spa

Готель розташований в Татарові, за 14 кілометрів від Буковелю. Це сучасний чотириповерховий комплекс з басейном з підігрівом. Цього року в готелі також планують відкрити SPA та лікувальні процедури. В Wood Hotel Resort&Spa також є затишний ресторан із приємними цінами. Номер з міні–баром, WI-FI та телевізором коштує в середньому 4600 за ніч.

Residence Nesh

Розташований в 22 км від неймовірного водоспаду Probiy. Готель має затишну лаунж-зону, терасу, ресторан і безкоштовну приватну парковку. В 23 кілометрах знаходиться Музей етнографії та екології Карпатського краю. У номерах є телевізори, шафа для одягу та окрема ванна кімната. Двомісний номер вартує 4800 за добу.

Toga

Готель розташований у місті Яблуниця, за 7 кілометрів від Буковелю. На його території розташований басейн, ресторан та безкоштовна приватна парковка. Гості також можуть скористатися приладдям для барбекю. В номерах є окрема ванна кімната з душем і феном, телевізор та кондиціонер. Готель також надає в оренду лижне спорядження. Цінник за двомісний номер із включеним сніданком вартує 4100 грн за ніч.

Toga. Фото: booking.com

Нагадаємо, ми розповідали, як змінились ціни в Буковелі після завершення свят. Також ми писали, що президент Володимир Зеленський раніше відпочивав у готелі Буковелю під назвою Radisson Blu Resort.