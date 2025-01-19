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Скільки коштує номер у готелі, де відпочивав Зеленський (фото)

19 січня 2025 17:45
Єлизавета Супівська - редактор
Ціни в Radisson Blu Resort – скільки коштують номери в готелі, де бував Зеленський
Radisson Blu Resort у Буковелі. Фото: Booking
Єлизавета Супівська - редактор

До повномасштабної війни президент України Володимир Зеленський відвідував гірськолижний курорт Буковель. Зокрема, під час новорічних свят на початку 2022 року. Тоді очільник держави розмістився в елітному п’ятизірковому готелі посеред Карпат під назвою Radisson Blu Resort.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують номери в готелі станом на 2025 рік.

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Вартість проживання у Radisson Blu Resort

Заклад розташований у Яремче Івано-Франківської області. Завдяки сервісу Booking українці можуть забронювати номер заздалегідь. На вибір гостей — безліч варіантів розваг і відпочинку. Туристів чекає спа-центр, критий басейн, сауна, тренажерний зал, парова лазня, солярій, джакузі тощо.

Для поціновувачів активного відпочинку є прокат лижного спорядження, оренда велосипедів, екскурсії, навіть уроки готування. Для дітей — аніматори, майданчики всередині готелю і ззовні, ігрові кімнати та окремий басейн.

Проживання у 5-зірковому приміщенні обійдеться відвідувачам недешево. Згідно з інформацією на Booking.com, поселення на одну ніч у покращений номер із видом на гори обійдеться у 15 274 грн мінімум (вартість на 22 січня 2025 року). Залежно від додаткових зручностей та обраних умов ціна може підвищитися до 20 646 грн.

  • Скільки коштує номер у готелі, де відпочивав Зеленський (фото) - фото 1
    Готель Radisson Blu Resort в Буковелі. Фото: Booking
  • Скільки коштує номер у готелі, де відпочивав Зеленський (фото) - фото 2
    Готель Radisson Blu Resort в Буковелі. Фото: Booking
  • Скільки коштує номер у готелі, де відпочивав Зеленський (фото) - фото 3
    Готель Radisson Blu Resort в Буковелі. Фото: Booking
  • Скільки коштує номер у готелі, де відпочивав Зеленський (фото) - фото 4
    Готель Radisson Blu Resort в Буковелі. Фото: Booking
  • Скільки коштує номер у готелі, де відпочивав Зеленський (фото) - фото 5
    Готель Radisson Blu Resort в Буковелі. Фото: Booking
  • Скільки коштує номер у готелі, де відпочивав Зеленський (фото) - фото 6
    Готель Radisson Blu Resort в Буковелі. Фото: Booking
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Інші номери в Radisson Blu Resort коштують:

  • Преміум — від 15 364 до 20 746 грн;
  • Сімейний — від 21 394 до 27 446 грн;
  • Напівлюкс — від 23 194 до 29 446 грн;
  • Спа-люкс із терасою — від 25 264 до 29 264 грн;
  • Люкс — від 40 654 до 51 328 грн.

Також гостей поселяють у найпрестижніші номери готелю — президентські люкси. На 22-23 січня вільних місць немає, але можна забронювати номер на початок лютого. Поселення обійдеться українцям мінімум у 81 154 грн. Вартість проживання (одна доба) доходить до 101 292 грн.

На офіційному сайті Radisson Blu Resort йдеться, що президентський люкс — це номер із трьома спальнями, великою вітальнею з вишуканим інтер'єром та каміном, кімнатою для перемовин і мінікухнею. Також всередині розміщується сауна, гідромасажна ванна, тераса. За такі кошти це справедливе облаштування.

  • Скільки коштує номер у готелі, де відпочивав Зеленський (фото) - фото 7
    Президентький люкс у Radisson Blu Resort. Фото: Booking
  • Скільки коштує номер у готелі, де відпочивав Зеленський (фото) - фото 8
    Президентький люкс у Radisson Blu Resort. Фото: Booking
  • Скільки коштує номер у готелі, де відпочивав Зеленський (фото) - фото 9
    Президентький люкс у Radisson Blu Resort. Фото: Booking
  • Скільки коштує номер у готелі, де відпочивав Зеленський (фото) - фото 10
    Президентький люкс у Radisson Blu Resort. Фото: Booking
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Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Буковель пропонує українцям не лише відпочинок, але й варіанти для інвестування. Підприємці можуть вкласти кошти в комерційну нерухомість, тобто готелі, і заробляти на туристах. У 2025 році доступні як бюджетні, так і преміумрішення.

Також ми писали, що українці почали частіше відвідувати гірськолижний курорт Буковель. У 2024 році кількість відвідувачів збільшилася на 30-40%, залежно від готелю, порівняно з минулим зимовим сезоном. Це пояснюють збільшенням кількості пропозицій та позитивними настроями громадян.

Володимир Зеленський відпочинок Буковель курорти ціни

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18:27 У Павлограді прогримів вибух — що відомо

18:25 До +11 °C — яка погода буде в Україні наступного тижня

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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