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Сколько стоит номер в отеле, где отдыхал Зеленский (фото)

19 января 2025 17:45
Елизавета Супивская - редактор
Цены в Radisson Blu Resort – сколько стоят номера в отеле, где бывал Зеленский
Radisson Blu Resort в Буковеле. Фото: Booking
Елизавета Супивская - редактор

До полномасштабной войны президент Украины Владимир Зеленский посещал горнолыжный курорт Буковель. В частности, во время новогодних праздников в начале 2022 года. Тогда глава государства разместился в элитном пятизвездочном отеле посреди Карпат под названием Radisson Blu Resort.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят номера в отеле по состоянию на 2025 год.

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Стоимость проживания в Radisson Blu Resort

Заведение расположено в Яремче Ивано-Франковской области. Благодаря сервису Booking украинцы могут забронировать номер заранее. На выбор гостей множество вариантов развлечений и отдыха. Туристов ждет спа-центр, крытый бассейн, сауна, тренажерный зал, паровая баня, солярий, джакузи и т.д.

Для ценителей активного отдыха есть прокат лыжного снаряжения, аренда велосипедов, экскурсии, даже уроки готовки. Для детей — аниматоры, площадки внутри отеля и снаружи, игровые комнаты и отдельный бассейн.

Проживание в 5-звездочном помещении обойдется посетителям недешево. Согласно информации на Booking.com, поселение на одну ночь в улучшенный номер с видом на горы обойдется в 15 274 грн минимум (стоимость на 22 января 2025 года). В зависимости от дополнительных удобств и выбранных условий цена может подняться до 20 646 грн.

  • Сколько стоит номер в отеле, где отдыхал Зеленский (фото) - фото 1
    Отель Radisson Blu Resort в Буковеле. Фото: Booking
  • Сколько стоит номер в отеле, где отдыхал Зеленский (фото) - фото 2
    Отель Radisson Blu Resort в Буковеле. Фото: Booking
  • Сколько стоит номер в отеле, где отдыхал Зеленский (фото) - фото 3
    Отель Radisson Blu Resort в Буковеле. Фото: Booking
  • Сколько стоит номер в отеле, где отдыхал Зеленский (фото) - фото 4
    Отель Radisson Blu Resort в Буковеле. Фото: Booking
  • Сколько стоит номер в отеле, где отдыхал Зеленский (фото) - фото 5
    Отель Radisson Blu Resort в Буковеле. Фото: Booking
  • Сколько стоит номер в отеле, где отдыхал Зеленский (фото) - фото 6
    Отель Radisson Blu Resort в Буковеле. Фото: Booking
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Другие номера в Radisson Blu Resort стоят:

  • Премиум — от 15 364 до 20 746 грн;
  • Семейный — от 21 394 до 27 446 грн;
  • Полулюкс — от 23 194 до 29 446 грн;
  • Спа-люкс с террасой — от 25 264 до 29 264 грн;
  • Люкс — от 40 654 до 51 328 грн.

Также гостей поселяют в наиболее престижные номера отеля — президентские люксы. На 22-23 января свободных мест нет, но можно забронировать номер на начало февраля. Поселение обойдется украинцам минимум в 81 154 грн. Стоимость проживания (одни сутки) доходит до 101 292 грн.

На официальном сайте Radisson Blu Resort говорится, что президентский люкс — это номер с тремя спальнями, большой гостиной с изысканным интерьером и камином, комнатой для переговоров и мини-кухней. Также внутри размещается сауна, гидромассажная ванна, терраса. За такие деньги это справедливое обустройство.

  • Сколько стоит номер в отеле, где отдыхал Зеленский (фото) - фото 7
    Президентький люкс у Radisson Blu Resort. Фото: Booking
  • Сколько стоит номер в отеле, где отдыхал Зеленский (фото) - фото 8
    Президентький люкс у Radisson Blu Resort. Фото: Booking
  • Сколько стоит номер в отеле, где отдыхал Зеленский (фото) - фото 9
    Президентький люкс у Radisson Blu Resort. Фото: Booking
  • Сколько стоит номер в отеле, где отдыхал Зеленский (фото) - фото 10
    Президентький люкс у Radisson Blu Resort. Фото: Booking
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Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Буковель предлагает украинцам не только отдых, но и варианты для инвестирования. Предприниматели могут вложить деньги в коммерческую недвижимость, то есть гостиницы, и зарабатывать на туристах. В 2025 году доступны как бюджетные, так и премиум-решения.

Также мы писали, что украинцы начали чаще посещать горнолыжный курорт Буковель. В 2024 году количество посетителей увеличилось на 30-40%, в зависимости от отеля, по сравнению с прошлым зимним сезоном. Это объясняют увеличением количества предложения и более позитивными настроениями граждан.

Владимир Зеленский отдых Буковель курорты цены

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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