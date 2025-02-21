ТОП-3 отеля рядом с Буковелем - где выгодно отдохнуть в Карпатах

Отдых в Буковеле. Фото: Bukovel/Facebook

В конце зимы можно выгодно и качественно отдохнуть в Карпатах. Существенно сэкономить семейный бюджет можно, сняв отель не в самом Буковеле, а рядом.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о 3 отелях с качественным сервисом рядом с популярным курортом в Карпатах.

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Wood Hotel Resort&Spa

Отель расположен в Татарове, в 14 километрах от Буковеля. Это современный четырехэтажный комплекс с бассейном с подогревом. В этом году в отеле также планируют открыть SPA и лечебные процедуры. В Wood Hotel Resort&Spa также есть уютный ресторан с приятными ценами. Номер с мини-баром, WI-FI и телевизором стоит в среднем 4600 за ночь.

Residence Nesh

Расположен в 22 км от невероятного водопада Probiy. Отель имеет уютную лаунж-зону, террасу, ресторан и бесплатную частную парковку. В 23 километрах находится Музей этнографии и экологии Карпатского края. В номерах есть телевизоры, шкаф для одежды и отдельная ванная комната. Двухместный номер стоит 4800 за сутки.

Toga

Отель расположен в городе Яблуница, в 7 километрах от Буковеля. На его территории расположен бассейн, ресторан и бесплатная частная парковка. Гости также могут воспользоваться принадлежностями для барбекю. В номерах есть отдельная ванная комната с душем и феном, телевизор и кондиционер. Отель также предоставляет в аренду лыжное снаряжение. Ценник за двухместный номер с включенным завтраком стоит 4100 грн за ночь.

Toga. Фото: booking.com

Напомним, мы рассказывали, как изменились цены в Буковеле после завершения праздников. Также мы писали, что президент Владимир Зеленский ранее отдыхал в отеле Буковеля под названием Radisson Blu Resort.