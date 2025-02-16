Ціни в Буковелі – що сталося з вартістю проживання, харчування і розваг (фото)

Розваги в Буковелі. Фото: УНІАН

Вартість відпочинку в Буковелі змінюється залежно від сезону. Ближче до зими і напередодні різдвяно-новорічних свят ціни злітають до небес, а вже в другій половині січня починається спад. З наближенням весни проживання і розваги на курорті значно дешевшають.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як змінилися ціни в Буковелі станом на середину лютого 2025 року.

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Скільки коштують Ski-паси

У період з 7 січня до 17 березня триває так званий високий сезон, коли вартість на послуги максимальна, адже це час найбільшого попиту серед туристів. Відвідувачі гірськолижного курорту можуть придбати одноденний квиток за 1 800-3 400 грн. Пільговий коштує 1 190 грн.

Дорожче Ski-паси продають у період з 2 по 6 січня, коли настає новорічний сезон. Станом на 2025 рік туристам доводилося платити мінімум 2 200 грн, максимум — 4 400 грн. Ціна для пільговиків становила 1 550 грн.

Ціни на Ski-паси в Буковелі. Фото: скриншот

Ціни на їжу в Буковелі

Харчування традиційно обходиться недешево. В ресторанах, кав’ярнях і звичайних кіосках вартість страв перевищує середні показники по Україні. Це не дивно, адже бізнесу потрібно заробляти і компенсувати інвестиції. Станом на середину лютого 2025 року гості Буковелю платять такі кошти за улюблену їжу:

картопля з маслом і сиром (300 г) — 110 грн;

шаурма з куркою — 130 грн;

бельгійські вафлі з бананом і шоколадною пастою — 130 грн;

глінтвейн (250 мл) — 130 грн;

чебуреки з м’ясом і сиром — 150 грн;

хот-дог із сосискою — 155 грн;

деруни з грибним соусом (200 г) — 155 грн;

шашлик зі свинини (100 г) — 195 грн;

вареники з картоплею — 220 грн;

борщ у хлібі з салом — 245 грн.

Вартість харчування в Буковелі. Фото: Новини.LIVE

Вартість харчування в Буковелі. Фото: Новини.LIVE

Вартість харчування в Буковелі. Фото: Новини.LIVE

Вартість харчування в Буковелі. Фото: Новини.LIVE

Вартість харчування в Буковелі. Фото: Новини.LIVE

Вартість харчування в Буковелі. Фото: Новини.LIVE

Вартість харчування в Буковелі. Фото: Новини.LIVE

Вартість харчування в Буковелі. Фото: Новини.LIVE

Вартість харчування в Буковелі. Фото: Новини.LIVE

Вартість харчування в Буковелі. Фото: Новини.LIVE

Вартість харчування в Буковелі. Фото: Новини.LIVE

Вартість харчування в Буковелі. Фото: Новини.LIVE

Вартість харчування в Буковелі. Фото: Новини.LIVE 1 / 13

Як змінилися ціни на проживання

Забронювати номер у готелі чи приватному котеджі можна безпосередньо на офіційному сайті Буковелю. Деякі приміщення підняли ціни на проживання, а десь вартість знизилася після завершення активного сезону. Наприклад, станом на середину січня двомісний номер у готелі Villa VLAD & SPA коштував 1 870 грн, а вже в лютому його здають за 1 500 грн.

Двомісний економ у готелі Milli & Jon коштував гостям 2 370 грн за ніч, але за кілька тижнів ціна виросла до 2 650 грн. Супер-люкс в Imperial Hotel обійдеться мешканцям у 3 500 грн, хоча нещодавно його здавали за 4 375 грн. А двомісний номер без харчування у "Конопка & SPA" коштує всього 1 500 грн замість 2 700 грн у січні.

Вартість проживання в готелі Буковелю. Фото: скриншот

Вартість проживання в готелі Буковелю. Фото: скриншот

Вартість проживання в готелі Буковелю. Фото: скриншот

Вартість проживання в готелі Буковелю. Фото: скриншот 1 / 4

Нагадаємо, гірськолижні курорти України залишаються популярними, попри економічні виклики. Аналіз OLX показав стабільні ціни та активний попит на подобову оренду. Наприклад, у Пилипці будинок коштує 3 500 грн за добу, хоча існують більш бюджетні варіанти.

Також ми писали, що президент Володимир Зеленський раніше відпочивав у готелі Буковелю під назвою Radisson Blu Resort. Звичайний покращений номер на двох обійдеться майже у 16 000 грн за ніч, а президентський люкс коштує понад 10 000 грн.