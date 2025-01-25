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Ціни на подобову оренду — де найдешевший відпочинок у Карпатах

25 січня 2025 09:28
Катерина Балаєва - редактор
Зимовий сезон 2024-2025 — як змінилася оренда житла на гірськолижних курортах України
Готельний комплекс в Карпатах. Фото: "Осоння Карпати"
Катерина Балаєва - редактор

Зимовий відпочинок на гірськолижних курортах залишається популярним, навіть попри економічну нестабільність. Більшість локацій демонструють стабільність або зростання цін, а також збільшення кількості відгуків, що свідчить про попит. 

На порталі OLX Нерухомість проаналізували тенденції у подобовій оренді житла на головних гірськолижних курортах України.

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Актуальні ціни на подобову оренду в 2024-2025 році

  • Ізки, Закарпатська область: будинок – 600 грн/доба, номер у готелі – 550 грн, кімната – 490 грн;
  • Пилипець, Закарпатська область: будинок – 3500 грн/доба, номер у готелі – 1000 грн;
  • Мігово, Чернівецька область: будинок – 3500 грн/доба, номер у готелі – 4000 грн, кімната – 1500 грн;
  • Славсько, Львівська область: будинок – 2000 грн/доба, номер у готелі – 875 грн;
  • Плав’я, Львівська область: найдешевша локація – 500 грн за будь-яке житло;
  • Подобовець, Закарпатська область: будинок – 3000 грн/доба, кімната – 400 грн;
  • Вишка, Закарпатська область: будинок – 900 грн/доба, номер у готелі – 1800 грн;
  • Поляниця (Буковель), Івано-Франківська область: найдорожчий курорт. Будинок/квартира – 5750 грн/доба, номер у готелі – 2000 грн, кімната – 1375 грн.

Динаміка змін у вартості

  • найбільше знизилися ціни в Ізках (-50%) і Пилипці (-25%);
  • вартість залишилася стабільною в Мігово, Славську, Плав’ї та Подобовці;
  • зросли ціни у Вишці (вдвічі) та Поляниці (+14%).

Зміни у кількості пропозицій та відгуків

Менше оголошень:

  • Подобовець (-25%), Вишка (-23%), Поляниця (-13%).

Більше оголошень:

  • Плав’я (+50%), Славсько (+21%), Пилипець (+25%), Ізки (+15%), Мігово (+13%).

Крім того зафіксовано зростання відгуків – найпомітніше в Плав’ї (у 2,2 раза) та Пилипці (у 2,5 раза).

В цілому ж інвестиції в інфраструктуру гірськолижних курортів тривають, що підтримує розвиток регіонів із відносно стабільною безпековою ситуацією.

Нагадаємо, що завершення новорічних свят традиційно вплинуло на ціни в популярному курорті Буковель. Вартість проживання та ski-пасів у регіоні зазнала відчутних змін. У порівнянні зі святковим періодом, витрати туристів у цей час мали б зменшитися.

Також повідомлялось, що окрім популярного Буковелю, в Україні є безліч інших чудових варіантів для зимового відпочинку в Карпатах. Хоча вартість послуг на курортах традиційно підвищується в холодну пору року, більшість із них залишається значно доступнішою альтернативою для тих, хто хоче насолодитися гірською природою без зайвих витрат.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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09:50 Садовий відповів, чи можливе відновлення роботи аеропортів

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