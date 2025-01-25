Зимний сезон 2024-2025 — как изменилась аренда жилья на горнолыжных курортах Украины

Гостиничный комплекс в Карпатах. Фото: "Осоння Карпаты"

Зимний отдых на горнолыжных курортах остается популярным, даже несмотря на экономическую нестабильность. Большинство локаций демонстрируют стабильность или рост цен, а также увеличение количества отзывов, что свидетельствует о спросе.

На портале OLX Недвижимость проанализировали тенденции в посуточной аренде жилья на главных горнолыжных курортах Украины.

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Изки, Закарпатская область: дом – 600 грн/сутки, номер в гостинице – 550 грн, комната – 490 грн;

Пилипец, Закарпатская область: дом – 3500 грн/сутки, номер в гостинице – 1000 грн;

Мигово, Черновицкая область: дом – 3500 грн/сутки, номер в гостинице – 4000 грн, комната – 1500 грн;

Славское, Львовская область: дом – 2000 грн/сутки, номер в гостинице – 875 грн;

Плавья, Львовская область: самая дешевая локация – 500 грн за любое жилье;

Подобовец, Закарпатская область: дом – 3000 грн/сутки, комната – 400 грн;

Вышка, Закарпатская область: дом – 900 грн/сутки, номер в гостинице – 1800 грн;

Поляница (Буковель), Ивано-Франковская область: самый дорогой курорт. Дом/квартира – 5750 грн/сутки, номер в отеле – 2000 грн, комната – 1375 грн.

Динамика изменений в стоимости

больше всего снизились цены в Изках (-50%) и Пилипце (-25%);

стоимость осталась стабильной в Мигово, Славском, Плавье и Подобовце;

выросли цены в Вышке (в 2 раза) и Полянице (+14%).

Изменения в количестве предложений и отзывов

Меньше объявлений:

Подобовец (-25%), Вышка (-23%), Поляница (-13%).

Больше объявлений:

Плавья (+50%), Славское (+21%), Пилипец (+25%), Изки (+15%), Мигово (+13%).

Кроме того зафиксирован рост отзывов – заметнее всего в Плавье (в 2,2 раза) и Пилипце (в 2,5 раза).

В целом же инвестиции в инфраструктуру горнолыжных курортов продолжаются, что поддерживает развитие регионов с относительно стабильной ситуацией с безопасностью.

Напомним, что завершение новогодних праздников традиционно повлияло на цены в популярном курорте Буковель. Стоимость проживания и ski-пассов в регионе претерпела ощутимые изменения. По сравнению с праздничным периодом, расходы туристов в это время должны уменьшиться.

Также сообщалось, что кроме популярного Буковеля, в Украине есть множество других замечательных вариантов для зимнего отдыха в Карпатах. Хотя стоимость услуг на курортах традиционно повышается в холодное время года, большинство из них остается значительно более доступной альтернативой для тех, кто хочет насладиться горной природой без лишних затрат.