Зимний сезон 2024-2025 — как изменилась аренда жилья на горнолыжных курортах Украины

Цены на посуточную аренду — где самый дешевый отдых в Карпатах
Зимний отдых на горнолыжных курортах остается популярным, даже несмотря на экономическую нестабильность. Большинство локаций демонстрируют стабильность или рост цен, а также увеличение количества отзывов, что свидетельствует о спросе.
На портале OLX Недвижимость проанализировали тенденции в посуточной аренде жилья на главных горнолыжных курортах Украины.
Актуальные цены на посуточную аренду в 2024-2025 году
- Изки, Закарпатская область: дом – 600 грн/сутки, номер в гостинице – 550 грн, комната – 490 грн;
- Пилипец, Закарпатская область: дом – 3500 грн/сутки, номер в гостинице – 1000 грн;
- Мигово, Черновицкая область: дом – 3500 грн/сутки, номер в гостинице – 4000 грн, комната – 1500 грн;
- Славское, Львовская область: дом – 2000 грн/сутки, номер в гостинице – 875 грн;
- Плавья, Львовская область: самая дешевая локация – 500 грн за любое жилье;
- Подобовец, Закарпатская область: дом – 3000 грн/сутки, комната – 400 грн;
- Вышка, Закарпатская область: дом – 900 грн/сутки, номер в гостинице – 1800 грн;
- Поляница (Буковель), Ивано-Франковская область: самый дорогой курорт. Дом/квартира – 5750 грн/сутки, номер в отеле – 2000 грн, комната – 1375 грн.
Динамика изменений в стоимости
- больше всего снизились цены в Изках (-50%) и Пилипце (-25%);
- стоимость осталась стабильной в Мигово, Славском, Плавье и Подобовце;
- выросли цены в Вышке (в 2 раза) и Полянице (+14%).
Изменения в количестве предложений и отзывов
Меньше объявлений:
- Подобовец (-25%), Вышка (-23%), Поляница (-13%).
Больше объявлений:
- Плавья (+50%), Славское (+21%), Пилипец (+25%), Изки (+15%), Мигово (+13%).
Кроме того зафиксирован рост отзывов – заметнее всего в Плавье (в 2,2 раза) и Пилипце (в 2,5 раза).
В целом же инвестиции в инфраструктуру горнолыжных курортов продолжаются, что поддерживает развитие регионов с относительно стабильной ситуацией с безопасностью.
Напомним, что завершение новогодних праздников традиционно повлияло на цены в популярном курорте Буковель. Стоимость проживания и ski-пассов в регионе претерпела ощутимые изменения. По сравнению с праздничным периодом, расходы туристов в это время должны уменьшиться.
Также сообщалось, что кроме популярного Буковеля, в Украине есть множество других замечательных вариантов для зимнего отдыха в Карпатах. Хотя стоимость услуг на курортах традиционно повышается в холодное время года, большинство из них остается значительно более доступной альтернативой для тех, кто хочет насладиться горной природой без лишних затрат.
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