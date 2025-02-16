Цены в Буковеле – что произошло со стоимостью проживания, питания и развлечений (фото)

Развлечения в Буковеле. Фото: УНИАН

Стоимость отдыха в Буковеле меняется в зависимости от сезона. Ближе к зиме и в преддверии рождественско-новогодних праздников цены взлетают до небес, а уже во второй половине января начинается спад. С приближением весны проживание и развлечения на курорте значительно дешевеют.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как изменились цены в Буковеле по состоянию на середину февраля 2025 года.

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Сколько стоят Ski-пассы

В период с 7 января по 17 марта продолжается так называемый высокий сезон, когда стоимость на услуги максимальная, ведь это время наибольшего спроса среди туристов. Посетители горнолыжного курорта могут приобрести однодневный билет за 1 800-3 400 грн. Льготный стоит 1 190 грн.

Дороже Ski-пассы продают в период со 2 по 6 января, когда наступает новогодний сезон. По состоянию на 2025 год туристам приходилось платить минимум 2 200 грн, максимум — 4 400 грн. Цена для льготников составляла 1 550 грн.

Цены на Ski-пассы в Буковеле. Фото: скриншот

Цены на еду в Буковеле

Питание традиционно обходится недешево. В ресторанах, кофейнях и обычных киосках стоимость блюд превышает средние показатели по Украине. Это неудивительно, ведь бизнесу нужно зарабатывать и компенсировать инвестиции. По состоянию на середину февраля 2025 года гости Буковеля платят такие деньги за любимую еду:

картофель с маслом и сыром (300 г) — 110 грн;

шаурма с курицей — 130 грн;

бельгийские вафли с бананом и шоколадной пастой — 130 грн;

глинтвейн (250 мл) — 130 грн;

чебуреки с мясом и сыром — 150 грн;

хот-дог с сосиской — 155 грн;

деруны с грибным соусом (200 г) — 155 грн;

шашлык из свинины (100 г) — 195 грн;

вареники с картофелем — 220 грн;

борщ в хлебе с салом — 245 грн.

Стоимость питания в Буковеле. Фото: Новини.LIVE

Стоимость питания в Буковеле. Фото: Новини.LIVE

Стоимость питания в Буковеле. Фото: Новини.LIVE

Стоимость питания в Буковеле. Фото: Новини.LIVE

Стоимость питания в Буковеле. Фото: Новини.LIVE

Стоимость питания в Буковеле. Фото: Новини.LIVE

Стоимость питания в Буковеле. Фото: Новини.LIVE

Стоимость питания в Буковеле. Фото: Новини.LIVE

Стоимость питания в Буковеле. Фото: Новини.LIVE

Стоимость питания в Буковеле. Фото: Новини.LIVE

Стоимость питания в Буковеле. Фото: Новини.LIVE

Стоимость питания в Буковеле. Фото: Новини.LIVE

Стоимость питания в Буковеле. Фото: Новини.LIVE 1 / 13

Как изменились цены на проживание

Забронировать номер в отеле или частном коттедже можно непосредственно на официальном сайте Буковеля. Некоторые помещения подняли цены на проживание, а где-то стоимость снизилась после завершения активного сезона. Например, по состоянию на середину января двухместный номер в отеле Villa VLAD & SPA стоил 1 870 грн, а уже в феврале его сдают за 1 500 грн.

Двухместный эконом в отеле Milli & Jon стоил гостям 2 370 грн за ночь, но за несколько недель цена выросла до 2 650 грн. Супер-люкс в Imperial Hotel обойдется жильцам в 3 500 грн, хотя недавно его сдавали за 4 375 грн. А двухместный номер без питания в "Конопка & SPA" стоит всего 1 500 грн вместо 2 700 грн в январе.

Стоимость проживания в отеле Буковеля. Фото: скриншот

Стоимость проживания в отеле Буковеля. Фото: скриншот

Стоимость проживания в отеле Буковеля. Фото: скриншот

Стоимость проживания в отеле Буковеля. Фото: скриншот 1 / 4

Напомним, горнолыжные курорты Украины остаются популярными, несмотря на экономические вызовы. Анализ OLX показал стабильные цены и активный спрос на посуточную аренду. Например, в Пилипце дом стоит 3 500 грн за сутки, хотя существуют более бюджетные варианты.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский ранее отдыхал в отеле Буковеля под названием Radisson Blu Resort. Обычный улучшенный номер на двоих обойдется почти в 16 000 грн за ночь, а президентский люкс стоит более 10 000 грн.