Цены в Буковеле – что произошло со стоимостью проживания, питания и развлечений (фото)

Буковель после праздничного сезона — что происходит с ценами
Стоимость отдыха в Буковеле меняется в зависимости от сезона. Ближе к зиме и в преддверии рождественско-новогодних праздников цены взлетают до небес, а уже во второй половине января начинается спад. С приближением весны проживание и развлечения на курорте значительно дешевеют.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, как изменились цены в Буковеле по состоянию на середину февраля 2025 года.
Сколько стоят Ski-пассы
В период с 7 января по 17 марта продолжается так называемый высокий сезон, когда стоимость на услуги максимальная, ведь это время наибольшего спроса среди туристов. Посетители горнолыжного курорта могут приобрести однодневный билет за 1 800-3 400 грн. Льготный стоит 1 190 грн.
Дороже Ski-пассы продают в период со 2 по 6 января, когда наступает новогодний сезон. По состоянию на 2025 год туристам приходилось платить минимум 2 200 грн, максимум — 4 400 грн. Цена для льготников составляла 1 550 грн.
Цены на еду в Буковеле
Питание традиционно обходится недешево. В ресторанах, кофейнях и обычных киосках стоимость блюд превышает средние показатели по Украине. Это неудивительно, ведь бизнесу нужно зарабатывать и компенсировать инвестиции. По состоянию на середину февраля 2025 года гости Буковеля платят такие деньги за любимую еду:
- картофель с маслом и сыром (300 г) — 110 грн;
- шаурма с курицей — 130 грн;
- бельгийские вафли с бананом и шоколадной пастой — 130 грн;
- глинтвейн (250 мл) — 130 грн;
- чебуреки с мясом и сыром — 150 грн;
- хот-дог с сосиской — 155 грн;
- деруны с грибным соусом (200 г) — 155 грн;
- шашлык из свинины (100 г) — 195 грн;
- вареники с картофелем — 220 грн;
- борщ в хлебе с салом — 245 грн.
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Стоимость питания в Буковеле. Фото: Новини.LIVE
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Стоимость питания в Буковеле. Фото: Новини.LIVE
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Стоимость питания в Буковеле. Фото: Новини.LIVE
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Стоимость питания в Буковеле. Фото: Новини.LIVE
-
Стоимость питания в Буковеле. Фото: Новини.LIVE
-
Стоимость питания в Буковеле. Фото: Новини.LIVE
-
Стоимость питания в Буковеле. Фото: Новини.LIVE
-
Стоимость питания в Буковеле. Фото: Новини.LIVE
-
Стоимость питания в Буковеле. Фото: Новини.LIVE
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Стоимость питания в Буковеле. Фото: Новини.LIVE
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Стоимость питания в Буковеле. Фото: Новини.LIVE
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Стоимость питания в Буковеле. Фото: Новини.LIVE
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Стоимость питания в Буковеле. Фото: Новини.LIVE
Как изменились цены на проживание
Забронировать номер в отеле или частном коттедже можно непосредственно на официальном сайте Буковеля. Некоторые помещения подняли цены на проживание, а где-то стоимость снизилась после завершения активного сезона. Например, по состоянию на середину января двухместный номер в отеле Villa VLAD & SPA стоил 1 870 грн, а уже в феврале его сдают за 1 500 грн.
Двухместный эконом в отеле Milli & Jon стоил гостям 2 370 грн за ночь, но за несколько недель цена выросла до 2 650 грн. Супер-люкс в Imperial Hotel обойдется жильцам в 3 500 грн, хотя недавно его сдавали за 4 375 грн. А двухместный номер без питания в "Конопка & SPA" стоит всего 1 500 грн вместо 2 700 грн в январе.
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Стоимость проживания в отеле Буковеля. Фото: скриншот
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Стоимость проживания в отеле Буковеля. Фото: скриншот
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Стоимость проживания в отеле Буковеля. Фото: скриншот
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Стоимость проживания в отеле Буковеля. Фото: скриншот
Напомним, горнолыжные курорты Украины остаются популярными, несмотря на экономические вызовы. Анализ OLX показал стабильные цены и активный спрос на посуточную аренду. Например, в Пилипце дом стоит 3 500 грн за сутки, хотя существуют более бюджетные варианты.
Также мы писали, что президент Владимир Зеленский ранее отдыхал в отеле Буковеля под названием Radisson Blu Resort. Обычный улучшенный номер на двоих обойдется почти в 16 000 грн за ночь, а президентский люкс стоит более 10 000 грн.
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