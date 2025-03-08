Бюджетний відпочинок на курорті – куди поїхати за системою "все включено" у 2025

Пляжний відпочинок на курорті. Фото: Tripadvisor

Весна — найкращий час для планування літнього відпочинку, бо можна заздалегідь обрати курорт і забронювати кімнати в готелі, не переплачуючи за проживання. Українцям вигідніше звернути увагу на місця, де обслуговують за системою "все включено", адже можна не хвилюватися за додаткові витрати.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які бюджетні напрямки обрати влітку 2025 року.

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Бюджетні готелі за системою All Inclusive

Це означає, що повноцінне харчування включено у вартість проживання. Тобто не треба окремо відкладати гроші, щоб поїсти в ресторані/кав’ярні. Деякі готелі також забезпечують відпочивальників доступом до місцевих розваг.

Ми знайшли для українців три недорогі курорти, які працюють за системою "все включено". Вартість семиденної путівки для двох трохи варіюється залежно від напрямку.

Кассандра, Греція

Це відгалуження півострова Халкідікі, яке вважають одним із найпопулярніших місць для відпочинку. Його омиває Егейське море — кришталево чисте і тепле. Туристи можуть поселитися як у великих готельних комплексах, так і простих сімейних котеджах. Із бурхливим нічним життям на півострові мало що здатне зрівнятися. Літня поїздка за 7 днів обійдеться українцям у 38 000 грн.

Відпочинок на півострові Кассандра у Греції. Фото: Tripadvisor

Святий Костянтин і Олена, Болгарія

Найстаріший курорт на чорноморському узбережжі Болгарії, який заснували в далекому 1908 році як бальнеологічний центр. Свою популярність він отримав завдяки унікальному поєднанню чистого гірського повітря з мінеральними джерелами і морем. Відпочивальники можуть насолодитися природними парками, морським берегом і тихими затоками. Вартість путівки — від 21 000 грн.

Курорт Святих Костянтина та Олени в Болгарії. Фото: Tripadvisor

Протарас, Кіпр

Курорт розташований на південно-східному узбережжі острова Кіпр. Його туристична інфраструктура вражає: сучасні готельні комплекси, безліч барів і ресторанів, золоті піщані пляжі, кришталево чиста вода Середземного моря, різноманіття пляжних видів спорту. Для поціновувачів активного відпочинку доступні дайвінг-центри. Поїздка обійдеться орієнтовно у 40 000 грн.

Курортне селище Протарас на Кіпрі. Фото: Tripadvisor

Нагадаємо, гірськолижний курорт Буковель приваблює туристів протягом усього року. Не завадить дізнатися, скільки коштує проживання у готелях. На вибір відпочивальників — бюджетні та преміум-готелі, а також приміщення в середньому ціновому сегменті.

Також ми писали, в яку суму обійдеться відпочинок на мальовничій Мальті. Туристка розповіла, що за квитки з Будапешту віддала 7 377 грн, а проживання в орендованій квартирі обійшлося у 2 676 грн за чотири ночі. Окремо варто врахувати харчування і проїзд у транспорті.