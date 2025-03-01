Недорогі курорти за системою "все включено" — де бюджетно відпочити влітку 2025

Туристи відпочивають на пляжі. Фото: Tripadvisor

Найкращий час для відпочинку біля моря — це літо, до якого залишилося зовсім небагато часу. Настала пора планувати поїздку на курорти, які обслуговують гостей за системою "все включено". Українці можуть обрати один із популярних бюджетних напрямків, не переплачуючи за подорож.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які три недорогі курорти обрати влітку 2025 року.

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Де відпочити за системою "все включено"

Не обов’язково витрачати великі гроші, щоб відпочити на популярному курорті. Чимало готелів пропонують обслуговування All Inclusive, тобто плату за проживання, в яку входить повноцінне харчування і розваги. Ми знайшли кілька бюджетних варіантів для українців і перевірили, в яку суму обійдеться 7-денна путівка на двох улітку 2025 року.

Бельдібі, Туреччина

Курортне містечко розташоване на західному узбережжі затоки Анталія. Туристів зустрічають гори Тавр, які вщент вкриті сосновими лісами. Тож не дивно, що місцеве повітря називають цілющим. Уздовж моря — піщані та галькові пляжі, а також розвинена інфраструктура (численні ресторани, кав’ярні, клуби, магазини і готелі). За путівку потрібно заплатити всього 20 000 грн.

Курортне місто Бельдібі в Туреччині. Фото: Tripadvisor

Петровац, Чорногорія

Курорт розташувався недалеко від туристичної столиці Будви. Може похвалитися красивими будинками з черепичними дахами, які піднімаються схилом гір. Для відпочивальників є все необхідне, оскільки містечко будувалося спеціально для іноземців, які приїжджатимуть поніжитися під сонцем і насолодитися місцевим колоритом. Вартість путівки — від 25 000 грн.

Курорт Петровац у Чорногорії. Фото: Tripadvisor

Дубровник, Хорватія

Це портове місто на адріатичному узбережжі Далмації, у південній частині Хорватії. Туристи можуть погуляти Старим містом, насолоджуючись атмосферою Середньовіччя, відпочити під сонячними променями на пляжі Шунь, посмакувати місцевими традиційними стравами. Поїздка у червні обійдеться українцям у 36 000 грн і більше.

Відпочинок у Дубровнику, Хорватія. Фото: Tripadvisor

Нагадаємо, на португальському курорті Албуфейра туристам загрожує штраф у розмірі 1 500 євро. Стільки доведеться заплатити за порушення заборони ходити по місту лише в купальнику, бікіні чи шортах для плавання.

Також ми писали, що влада Сицилії розкритикувала необережну поведінку туристів, які відвідують острів, аби спостерігати за виверженням вулкана Етна. Через наплив іноземців рятувальники не можуть виконувати свою роботу.