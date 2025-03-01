Недорогие курорты по системе "все включено" — где бюджетно отдохнуть летом 2025

Туристы отдыхают на пляже. Фото: Tripadvisor

Лучшее время для отдыха у моря — это лето, до которого осталось совсем немного времени. Настала пора планировать поездку на курорты, которые обслуживают гостей по системе "все включено". Украинцы могут выбрать одно из популярных бюджетных направлений, не переплачивая за путешествие.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие три недорогих курорта выбрать летом 2025 года.

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Где отдохнуть по системе "все включено"

Не обязательно тратить большие деньги, чтобы отдохнуть на популярном курорте. Многие отели предлагают обслуживание All Inclusive, то есть плату за проживание, в которую входит полноценное питание и развлечения. Мы нашли несколько бюджетных вариантов для украинцев и проверили, в какую сумму обойдется 7-дневная путевка на двоих летом 2025 года.

Бельдиби, Турция

Курортный городок расположен на западном побережье залива Анталия. Туристов встречают горы Тавр, которые полностью покрыты сосновыми лесами. Неудивительно, что местный воздух называют целебным. Вдоль моря — песчаные и галечные пляжи, а также развитая инфраструктура (многочисленные рестораны, кафе, клубы, магазины и отели). За путевку нужно заплатить всего 20 000 грн.

Курортный город Бельдиби в Турции. Фото: Tripadvisor

Петровац, Черногория

Курорт расположился недалеко от туристической столицы Будвы. Может похвастаться красивыми домами с черепичными крышами, которые поднимаются по склону гор. Для отдыхающих есть все необходимое, поскольку городок строился специально для иностранцев, которые приезжают понежиться под солнцем и насладиться местным колоритом. Стоимость путевки — от 25 000 грн.

Курорт Петровац в Черногории. Фото: Tripadvisor

Дубровник, Хорватия

Это портовый город на адриатическом побережье Далмации, в южной части Хорватии. Туристы могут погулять по Старому городу, наслаждаясь атмосферой Средневековья, отдохнуть под солнечными лучами на пляже Шунь, насладиться местными традиционными блюдами. Поездка в июне обойдется украинцам в 36 000 грн и больше.

Отдых в Дубровнике, Хорватия. Фото: Tripadvisor

Напомним, на португальском курорте Албуфейра туристам грозит штраф в размере 1 500 евро. Столько придется заплатить за нарушение запрета ходить по городу только в купальнике, бикини или шортах для плавания.

Также мы писали, что власти Сицилии раскритиковали неосторожное поведение туристов, которые посещают остров, дабы наблюдать за извержением вулкана Этна. Из-за наплыва иностранцев спасатели не могут выполнять свою работу.