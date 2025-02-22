Найкращі курорти за системою "все включено" – який напрям обрати влітку 2025

Готель і пляж на курорті. Фото: Tripadvisor

Найкращий сезон для відпочинку на морі — це літо. Якщо хочете безтурботно провести час, не думаючи про зайві фінансові клопоти, варто обрати бюджетний курорт за системою "все включено". Достатньо заплатити лише за путівку і насолоджуватися комфортом.

Сайт Новини.LIVE розповідає, куди українцям поїхати влітку 2025 року за системою "все включено".

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Курорти за системою "все включено"

Передбачається, що гостям готелю потрібно заплатити лише за проживання, а додаткові послуги вже включені до вартості. Тобто оплачувати харчування і розваги не доведеться, бо обслуговування покриває всі базові потреби. Звісно, путівки можуть коштувати недешево, але існує чимало бюджетних варіантів для відпочивальників.

Чань, Чорногорія

Це невелике курортне містечко, в якому розташований один із найкрасивіших пляжів Чорногорії — Перлинний (Biserna obala). Свою назву отримав завдяки формі галькового покриття, яке нагадує розсипи перлів. На курорті зручно відпочивати всією родиною, оскільки там розвинена туристична інфраструктура. Літня поїздка на 7 днів обійдеться у 28 000 грн і більше (для двох).

Містечко Чань у Чорногорії. Фото: Tripadvisor

Монастір, Туніс

Колись це був звичайний рибальський порт, а сьогодні — популярний туристичний курорт. Він входить у перелік найкращих місць для відпочинку біля Середземного моря. Може похвалитися охайними пляжами, чистою блакитною водою, зручними готелями, смачною їжею та різноманітними розвагами. Подорож коштуватиме орієнтовно 31 000 грн на двох.

Курорт Монастір у Тунісі. Фото: Tripadvisor

Шарм-ель-Шейх, Єгипет

Туристичний центр Червоного моря, розташований на півдні Синайського півострова. Про цей курорт знають всі відпочивальники, бо він приваблює бюджетними цінами в поєднанні з максимальним комфортом і безліччю варіантів розваг. Поціновувачі активностей можуть спробувати сили в дайвінгу, а любителі нічного життя — відвідати клуб. Влітку за путівку на 7 днів доведеться заплатити від 33 000 грн.

Знаменитий Шарм-ель-Шейх у Єгипті. Фото: Tripadvisor

Нагадаємо, туристів на популярному португальському курорті Албуфейра можуть оштрафувати на 1 500 євро. Стільки доведеться заплатити відпочивальникам, які гулятимуть містом лише в купальнику, бікіні чи шортах для плавання.

Також ми писали, що в Іспанії існує райський туристичний куточок, де можна недорого відпочити. Кемпінг Kampaoh Ría de Vigo із розкішним пляжем Тіран обійдеться всього в 1 000 грн за одну ніч. Також доступні намети, в яких можна насолодитися красою узбережжя.