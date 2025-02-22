Найкращі курорти за системою "все включено" – який напрям обрати влітку 2025

Бюджет не постраждає — три курорти за системою "все включено"
Найкращий сезон для відпочинку на морі — це літо. Якщо хочете безтурботно провести час, не думаючи про зайві фінансові клопоти, варто обрати бюджетний курорт за системою "все включено". Достатньо заплатити лише за путівку і насолоджуватися комфортом.
Сайт Новини.LIVE розповідає, куди українцям поїхати влітку 2025 року за системою "все включено".
Курорти за системою "все включено"
Передбачається, що гостям готелю потрібно заплатити лише за проживання, а додаткові послуги вже включені до вартості. Тобто оплачувати харчування і розваги не доведеться, бо обслуговування покриває всі базові потреби. Звісно, путівки можуть коштувати недешево, але існує чимало бюджетних варіантів для відпочивальників.
- Чань, Чорногорія
Це невелике курортне містечко, в якому розташований один із найкрасивіших пляжів Чорногорії — Перлинний (Biserna obala). Свою назву отримав завдяки формі галькового покриття, яке нагадує розсипи перлів. На курорті зручно відпочивати всією родиною, оскільки там розвинена туристична інфраструктура. Літня поїздка на 7 днів обійдеться у 28 000 грн і більше (для двох).
- Монастір, Туніс
Колись це був звичайний рибальський порт, а сьогодні — популярний туристичний курорт. Він входить у перелік найкращих місць для відпочинку біля Середземного моря. Може похвалитися охайними пляжами, чистою блакитною водою, зручними готелями, смачною їжею та різноманітними розвагами. Подорож коштуватиме орієнтовно 31 000 грн на двох.
- Шарм-ель-Шейх, Єгипет
Туристичний центр Червоного моря, розташований на півдні Синайського півострова. Про цей курорт знають всі відпочивальники, бо він приваблює бюджетними цінами в поєднанні з максимальним комфортом і безліччю варіантів розваг. Поціновувачі активностей можуть спробувати сили в дайвінгу, а любителі нічного життя — відвідати клуб. Влітку за путівку на 7 днів доведеться заплатити від 33 000 грн.
Нагадаємо, туристів на популярному португальському курорті Албуфейра можуть оштрафувати на 1 500 євро. Стільки доведеться заплатити відпочивальникам, які гулятимуть містом лише в купальнику, бікіні чи шортах для плавання.
Також ми писали, що в Іспанії існує райський туристичний куточок, де можна недорого відпочити. Кемпінг Kampaoh Ría de Vigo із розкішним пляжем Тіран обійдеться всього в 1 000 грн за одну ніч. Також доступні намети, в яких можна насолодитися красою узбережжя.
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